Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу

Блогерша Настя Ивлеева и её возлюбленный Филипп Бегак тайно связали себя узами брака. Красивые снимки с церемонии она опубликовала в своих соцсетях.









Также об этом сообщило новое медиа-бюро блогерши «Настежь», в которое она недавно преобразовала один из своих Telegram-каналов. Команда Ивлеевой охарактеризовала церемонию как пример новой искренности.

«Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжёлые моменты», — гласит пост с поздравлениями.