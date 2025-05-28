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28 мая, 19:14

Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли тайную свадьбу

Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_agentgirl_

Настя Ивлеева и Филипп Бегак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_agentgirl_

Блогерша Настя Ивлеева и её возлюбленный Филипп Бегак тайно связали себя узами брака. Красивые снимки с церемонии она опубликовала в своих соцсетях.

  • Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_
    Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_
  • Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_
    Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_
  • Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_
    Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_
  • Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_
    Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_

Настя Ивлеева. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /_agentgirl_

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Также об этом сообщило новое медиа-бюро блогерши «Настежь», в которое она недавно преобразовала один из своих Telegram-каналов. Команда Ивлеевой охарактеризовала церемонию как пример новой искренности.

«Сегодняшняя тихая свадьба главного админа в глазах нашей редакции стала одним из исключительных примеров новой искренности в шоу-бизнесе и невероятного умения достойно преодолевать тяжёлые моменты», — гласит пост с поздравлениями.

Торжество, которое многие люди воспринимают как способ привлечения внимания и обычный пиар-инструмент, для Насти и Филиппа является настоящим праздником для них самих, говорится в сообщении.

«Эталон непрофессионализма и бескультурья»: Раскрыта реакция семьи Бегака на брак с Ивлеевой
«Эталон непрофессионализма и бескультурья»: Раскрыта реакция семьи Бегака на брак с Ивлеевой

Как писал Life.ru, новым избранником Анастасии Ивлеевой стал Филипп Бегак, владелец агрофермы. Его генеалогическое древо впечатляет: он является внуком знаменитого Юлиана Семёнова, автора культового произведения «Семнадцать мгновений весны», а его бабушка — воспитанница пера Сергея Михалкова. Линия отца тоже ведёт к сливкам общества: артисты Большого театра. Отец Ивлеевой признался, что новость о замужестве стала для него неожиданностью, мать Бегака также не была осведомлена о происходящем. После свадьбы Ивлеева стала более откровенной в отношении своей личной жизни. Так, недавно в своём блоге она в шутку назвала супруга «занудой» из-за его необычных знаков внимания. Вместо ожидаемых дорогих автомобилей, гаджетов, ювелирных изделий или цветочных композиций, устроительница нашумевшей вечеринки получает в подарок раритетные издания книг.

Анастасия Никонорова
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