«Эталон непрофессионализма и бескультурья»: Раскрыта реакция семьи Бегака на брак с Ивлеевой

Светский журналист Роман Миров назвал одну из возможных причин, почему блогерша Настя Ивлеева и её новый муж Филипп Бегак до последнего держали новость о свадьбе втайне. Пара поставила перед фактом не только поклонников, но и родных.

Миров в беседе с Пятым каналом предположил, что именитые родственники Бегака могли быть против этого союза. Поэтому влюблённые решили ничего не говорить им, пока не узаконили отношения.

Родственники Бегака могут быть против брака с Ивлеевой. Видео © Пятый канал