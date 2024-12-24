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24 декабря, 13:58

«Эталон непрофессионализма и бескультурья»: Раскрыта реакция семьи Бегака на брак с Ивлеевой

Журналист Миров уверен, что семья нового мужа Ивлеевой против их брака

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Настя Ивлеева. Обложка © Telegram / ivleeva360

Светский журналист Роман Миров назвал одну из возможных причин, почему блогерша Настя Ивлеева и её новый муж Филипп Бегак до последнего держали новость о свадьбе втайне. Пара поставила перед фактом не только поклонников, но и родных.

Миров в беседе с Пятым каналом предположил, что именитые родственники Бегака могли быть против этого союза. Поэтому влюблённые решили ничего не говорить им, пока не узаконили отношения.

Родственники Бегака могут быть против брака с Ивлеевой. Видео © Пятый канал

«Я уверен, что семья и родственники Филиппа категорически против их замужества. Возможно, поэтому они сохраняли свадьбу втайне. Для них Настя — это эталон непрофессионализма, бескультурья. Но выбор Филиппа уже таков, и здесь придётся смириться», — отметил журналист.

Вернулись с Севера: Появилось первое совместное видео Насти Ивлеевой с новым мужем
Вернулись с Севера: Появилось первое совместное видео Насти Ивлеевой с новым мужем

Напомним, вторым мужем Ивлеевой стал владелец фермерского хозяйства Филипп Бегак. Его дедушка по материнский линии — автор легендарного романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семёнов, а бабушка — падчерица писателя Сергея Михалкова. Со стороны отца тоже сплошная интеллигенция: артисты Большого театра. О свадьбе знаменитостей не знали не только поклонники пары, но и их родители. Отец Ивлеевой заявил, что был в неведении, эти отношения оказались сюрпризом и для матери Бегака. После замужества Ивлеева стала активнее постить новости о личной жизни. Например, недавно блогерша назвала избранника «душным» из-за необычных подарков. Вместо привычных машин, айфонов, украшений и букетов цветов хозяйка «голой вечеринки» получает теперь старинные книги.

Алёна Зиновьева
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