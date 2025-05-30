Пропавшая на 23 года дочь Йоко Оно раскрыла правду о похищении и жизни в секте

61-летняя Кёко, дочь Йоко Оно, десятилетиями считавшаяся пропавшей, внезапно вышла из тени и призналась, что жила в религиозной секте, даже не зная, что её ищут мать и Джон Леннон. В интервью изданию RadarOnline женщина рассказала, что на долгие годы исчезла из жизни матери и легендарного музыканта Beatles — и всё это время провела в секте вместе с отцом.

«Мама и Джон делали всё, чтобы достучаться до меня. Это может показаться, будто мне всё было безразлично. Но я жила на ферме в Айове. У нас не было телевизора. Многие не понимают, что такой образ жизни вообще возможен», — поделилась Кёко.

В 1971 году бывший муж Оно, арт-промоутер Энтони Кокс, похитил восьмилетнюю Кёко, чтобы скрыться от властей. Они присоединились к культу The Living Word Fellowship, где запрещались любые контакты с внешним миром.

«Я много раз говорила папе: «Я действительно хочу снова пообщаться с мамой». А он отвечал: «Во-первых, это не то, чего хочет Бог. А во-вторых, ты подвергнешь меня опасности. Твоя мать обязательно посадит меня в тюрьму», — рассказала Кёко.

Лишь в 1994 году, спустя 23 года, Кёко решилась позвонить матери. Та не сдержала слёз и сразу захотела встретиться. С тех пор они поддерживают близкие отношения.