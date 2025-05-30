Пропавшая на 23 года дочь Йоко Оно раскрыла правду о похищении и жизни в секте
RadarOnline: Дочь Йоко Оно рассказала о похищении и жизни в секте с отцом
Джон, Джулиан, Кёко и Йоко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yokoono
61-летняя Кёко, дочь Йоко Оно, десятилетиями считавшаяся пропавшей, внезапно вышла из тени и призналась, что жила в религиозной секте, даже не зная, что её ищут мать и Джон Леннон. В интервью изданию RadarOnline женщина рассказала, что на долгие годы исчезла из жизни матери и легендарного музыканта Beatles — и всё это время провела в секте вместе с отцом.
«Мама и Джон делали всё, чтобы достучаться до меня. Это может показаться, будто мне всё было безразлично. Но я жила на ферме в Айове. У нас не было телевизора. Многие не понимают, что такой образ жизни вообще возможен», — поделилась Кёко.
В 1971 году бывший муж Оно, арт-промоутер Энтони Кокс, похитил восьмилетнюю Кёко, чтобы скрыться от властей. Они присоединились к культу The Living Word Fellowship, где запрещались любые контакты с внешним миром.
«Я много раз говорила папе: «Я действительно хочу снова пообщаться с мамой». А он отвечал: «Во-первых, это не то, чего хочет Бог. А во-вторых, ты подвергнешь меня опасности. Твоя мать обязательно посадит меня в тюрьму», — рассказала Кёко.
Лишь в 1994 году, спустя 23 года, Кёко решилась позвонить матери. Та не сдержала слёз и сразу захотела встретиться. С тех пор они поддерживают близкие отношения.
Недавно снова напомнил о себе Марк Дэвид Чепмен — человек, убивший Джона Леннона. Суд в 11-й раз отказал ему в досрочном освобождении. На последнем заседании Чепмен публично извинился перед Йоко Оно, признав, что всё ещё не может простить себе содеянное. По словам преступника, он готов оставаться за решёткой до конца жизни — как расплату за убийство легендарного музыканта. 10 мая убийце исполнилось 70 лет.