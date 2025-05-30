«Жужжание надоедливой мухи»: Бред Питт равнодушно высказался о разводе с Джоли после восьми лет тяжб

Брэд Питт в новом интервью для GQ впервые откровенно поговорил о разводе с Анджелиной Джоли — спустя восемь лет судебной войны. И то, как актёр отреагировал на завершение бракоразводного процесса, удивило даже поклонников.

«Это не что-то грандиозное. Просто процесс завершился. С юридической точки зрения», — спокойно отметил актёр.

Напомним, в декабре прошлого года завершилась одна из самых громких голливудских саг — развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, длившийся с 2016 года. Однако Питт шокировал публику полным отсутствием эмоций по этому поводу.

Особенно резкий контраст заметен на фоне комментариев самой Джоли: через своего представителя актриса говорила о «изнеможении» и «огромном облегчении».

На вопросы о личной жизни Питт отвечал сдержанно. На предположение, что он якобы использует отношения с Инес де Рамон ради рекламы, Брэд лишь усмехнулся. По его словам, за 30 лет в индустрии он научился не обращать внимания на домыслы и сплетни, сравнив их с «жужжанием надоедливой мухи».