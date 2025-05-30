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30 мая, 13:40

«Мой самый счастливый день»: Сыровар Сирота показал видео с роскошной свадьбы в Геленджике

Фермер Олег Сирота заявил, что вновь женился и показал видео со свадьбы

Фото свадьбы фермера Олега Сироты. Обложка © VK / Олег Сирота

Фото свадьбы фермера Олега Сироты. Обложка © VK / Олег Сирота

Знаменитый фермер и сыровар Олег Сирота официально отпраздновал брак с избранницей. Он поделился кадрами со своей свадьбы в соцсетях. Мероприятие прошло в живописном винном поместье «Шато де Талю» в Геленджике.

Видео свадьбы фермера Олега Сироты. Видео © VK / Олег Сирота

«Принимаю поздравления! Я женился! Мой самый счастливый день», — написал фермер.

Церемония вызвала активную реакцию у подписчиков. Одни осыпали пару поздравлениями, другие усомнились в искренности события, предположив, что это постановка. Некоторые сочли торжество слишком пышным для второго брака и даже пошутили, что теперь могут вырасти цены на сыр.

Сам фермер признался, что это действительно его второй брак, но такую масштабную свадьбу он устраивает впервые. Роспись состоялась ещё в июне 2024 года, а отметить решили только сейчас.

Бывшая жена Олега Сироты рассказала о страхе, что сыровар отберёт у неё детей
Бывшая жена Олега Сироты рассказала о страхе, что сыровар отберёт у неё детей

Напомним, Олег Сирота женился тайно после болезненного развода с Пелагеей Стерлиговой. Свою новую избранницу бизнесмен предпочёл не показывать, ограничившись фото с кольцами и подписью: «Потерял статус холостяка». Тем временем бывшая жена Сироты тоже вышла замуж и, в отличие от экс-супруга, активно делится радостными моментами в соцсетях, заявляя, что «молчать — это не про неё».

Милена Скрипальщикова
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