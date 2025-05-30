«Мой самый счастливый день»: Сыровар Сирота показал видео с роскошной свадьбы в Геленджике

Знаменитый фермер и сыровар Олег Сирота официально отпраздновал брак с избранницей. Он поделился кадрами со своей свадьбы в соцсетях. Мероприятие прошло в живописном винном поместье «Шато де Талю» в Геленджике.

Видео свадьбы фермера Олега Сироты. Видео © VK / Олег Сирота

«Принимаю поздравления! Я женился! Мой самый счастливый день», — написал фермер.

Церемония вызвала активную реакцию у подписчиков. Одни осыпали пару поздравлениями, другие усомнились в искренности события, предположив, что это постановка. Некоторые сочли торжество слишком пышным для второго брака и даже пошутили, что теперь могут вырасти цены на сыр.