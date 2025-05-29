Неадекваты мешают жить: 5 отечественных звёзд, которым крупно не повезло с соседями

Ссоры с соседями — печальная часть нашей реальности. От них не застрахованы даже успешные и богатые. Более того, риски от таких ссор растут пропорционально популярности и доходу. Часто мы слышим о том, как звёзды мешают жить соседям: пьяный Витас стреляет из пистолета, Ярмольник спускает с цепи своих собачек, Песков (Александр) годами делает ремонт, а потом устраивает каждую неделю вечеринки... И это лишь малая часть того, что творят знаменитости. Но бывает и наоборот. В этом материале мы расскажем о звёздах, которым достались неадекватные соседи.

Катя Лель

Катя Лель ценит свой комфорт, поэтому готова противостоять соседям, когда он нарушен. Фото © ТАСС / Владимир Андреев

Катя Лель отличается достаточно мягким для знаменитости характером, причём с самого начала карьеры. Ещё в 2003 году на одном из первых в мире «стримов» она говорила: «Главное — искренне верить в Бога и творить добро!» И признавалась, что часто выступает на благотворительных концертах. А начиная с прошлого года автор хита «Мой мармеладный» заявляет, что теперь обладает даром целительства. Как и у любого творческого человека, у Кати Лель достаточно чувствительная натура, а ещё — чуткий сон. И вот уже 35 лет Кате мешают соседи. Они каждый день громко занимаются любовью, и это мешает поп-диве спать. Лель пользуется берушами, но девушка — музыкант, а значит, слух у неё феноменальный. Катя уже попросила парочку быть потише, когда они вместе ехали в лифте. Те засмущались и улыбнулись.

Виктория Дайнеко

Дайнеко, пожалуй, больше всех не повезло с жителями элитного ЖК. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Виктория Дайнеко имеет претензии сразу к нескольким соседям — и по веским причинам. Во-первых, когда семья звезды вернулась в Москву из загородного дома, стало ясно, что соседи по тамбуру поставили слишком шумную дверь. Она громко хлопает, пугает и саму Викторию, и её дочь Елизавету. Певица не сдалась: постаралась решить проблему переговорами, но это не сработало. Так что скоро Виктория Дайнеко буквально вынесет соседям дверь.

А другой сосед Виктории, видимо, думает, что он глава картеля или римский император, иначе как объяснить то, что мужчина завёл себе настоящую пуму. Поначалу он был хорошим хозяином: постоянно выгуливал 40-килограммовую «кошечку». Правда, без поводка, чем приводил в ужас всё население элитного жилого комплекса. А потом пума сбежала и бродила по территории ЖК. Теперь Дайнеко может с лёгкостью натравить на безответственного пумовода компетентные органы: данное животное находится в списке запрещённых к содержанию.

Стас Пьеха

Стас Пьеха столкнулся с неадекватностью и жестокостью соседки. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

А в случае семьи Стаса Пьехи соседка так «отличилась», что было возбуждено уголовное дело. Сын музыканта Пётр гулял по коттеджному посёлку и просил у соседей еду. В какой-то момент он проколол бассейн Ирины Безбородовой. За это женщина жестоко избила Петю, тот попал в больницу с сотрясением мозга. Делом заинтересовалась прокуратура. Безбородова решила, что мальчик — отпрыск из неблагополучной семьи. Этим она себя оправдывала.

Лада Дэнс

Лада Дэнс не смогла ужиться с проблемным бизнесменом, который к тому времени так и не построил дом. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

А у Лады Дэнс с соседями довольно запутанная история. Почти двадцать лет назад в деревне Подушкино на Рублёвке сосед певицы, крупный бизнесмен, конфликтовал с ней по поводу земельного участка. В какой-то момент у «коммерса» «конкретно поехал крышняк», тот сел в бульдозер и начал сносить забор особняка певицы. Избил её тогдашнего молодого человека Кирилла. Потом угрожал убить саму Ладу и всю её семью, если она не уберёт забор. А Лада всего лишь решила отгородиться от соседского недостроя, в котором по ночам выпивали строители. В 2009 году дом пришлось продать.

Татьяна Васильева

Татьяна Васильева хранит дома много икон и антиквариата. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Характерная актриса Татьяна Васильева, которую мы полюбили по таким фильмам, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Ревизор» и «В ожидании чуда», тоже столкнулась с проблемными соседями. Её квартиру затопило, а ведь там были иконы, антиквариат, театральный реквизит, платья, парики... В квартире сверху прорвало трубу — горячая вода полилась вниз, жильё Васильевых осталось без проводки, испортились дорогостоящие картины... А всему виной низкокачественные трубы.