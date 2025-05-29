Эти 11 актёров пугали нас в детстве, но в жизни были совсем другими — проверьте, узнаете ли их без грима

Помните те времена, когда мы прятались за диванными подушками от Карабаса-Барабаса и Бабы-яги? Советские сказки дарили нам не только добрых героев, но и по-настоящему запоминающихся злодеев. Мы решили выяснить, какими были актёры за пределами сказочного грима — и оказалось, что многие из них играли совершенно противоположные роли во «взрослом» кино. Life.ru рассказывает удивительные истории превращений главных киношных злодеев нашего детства.

Елена Санаева: от лисы Алисы до музы поэтов

Как выглядели актёры-злодеи из советских сказок без грима. Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценаристы Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk. Кадр из фильма «Доверие», режиссёр Николай Ильинский, сценаристы Виктор Богатырёв, Светлана Михальченко / Kinopoisk

Когда в 1976 году на экраны вышли «Приключения Буратино», 34-летняя Елена Санаева превратилась в самую обаятельную лису Алису в истории советского кино. Её хитрый взгляд и лукавая улыбка заставляли зрителей одновременно бояться и восхищаться этой рыжей плутовкой. Но мало кто знал, что всего через три года актриса предстанет в совершенно ином свете — нежной и трогательной героиней фильма «Жил-был настройщик». В этой картине Санаева играла возлюбленную главного героя, и от её лисьей хитрости не осталось и следа. Только мягкость, женственность и та особая душевность, которой славились актрисы советского кино.

Тамара Носова: интриганка, ставшая классикой

Главные злодеи детских фильмов СССР в жизни. Фото © Кадр из фильма «Новые похождения кота в сапогах», режиссёр Александр Роу, сценарист Сергей Михалков / Kinopoisk. Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Борис Ласкин и др. / Kinopoisk

Помните коварную статс-даму Двуличе из «Новых похождений Кота в сапогах»? Эту роль в 1958 году сыграла Тамара Носова, и её персонаж стал настоящим символом придворных интриг и женского коварства. Актриса так убедительно изображала злобную аристократку, что зрители искренне её ненавидели. Но время показало — Носова была мастером перевоплощения. В 1984 году она блестяще сыграла помещицу Коробочку в экранизации «Мёртвых душ» Гоголя. Та же актриса, но уже не злодейка, а живой, объёмный персонаж русской классики. Носова доказала, что настоящий талант не имеет границ жанров.

Лидия Вертинская: от птицы Феникс до королевы зла

Актёры-злодеи детских фильмов СССР и их драматические роли. Фото © Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», режиссёр Александр Роу, сценаристы Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Kinopoisk. Кадр из фильма «Киевлянка», режиссёр Тимофей Левчук, сценарист Игорь Луковский / Kinopoisk

Удивительная карьера Лидии Вертинской началась с роли птицы Феникс в сказке «Садко» 1952 года. Но настоящую известность ей принесла роль Анидаг — одной из главных злодеек «Королевства кривых зеркал». Актриса снялась всего в пяти фильмах, но каждый её образ врезался в память зрителей навсегда. Вертинская обладала редким даром — она могла быть одновременно красивой и пугающей, изящной и жестокой. Её Анидаг стала эталоном сказочной злодейки, которой подражали многие актрисы следующих поколений.

Вера Алтайская: мачеха, покорившая сердца

Советские злодеи детского кино: что они играли потом. Фото © Кадр из фильма «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин / Kinopoisk. Кадр из фильма «Снежная сказка», режиссёр Алексей Сахаров и др., сценаристы Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд / Kinopoisk

Злая мачеха из «Морозко» — роль, которая сделала Веру Алтайскую узнаваемой на всю страну. Её персонаж был так убедителен, что многие дети искренне боялись встретить актрису на улице. Алтайская играла мачеху с таким мастерством, что зрители забывали — это всего лишь роль. Но кроме сказок актриса снималась и в других жанрах. В новогоднем фильме «Снежная сказка» она сыграла героиню с говорящим именем Продажная Душа. И снова злодейка, но уже совсем другого типа — более сложная и психологически проработанная.

Владимир Этуш: Карабас-Барабас с душой комедианта

Карабас-Барабас и лиса Алиса: какими были актёры в жизни. Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Кто мог подумать, что грозный Карабас-Барабас из «Приключений Буратино» в жизни был добродушным комедийным актёром? Владимир Этуш создал настолько яркий образ злодея, что многие дети прятались за родителей, увидев его на экране. Длинная борода, свирепый взгляд, театральные жесты — всё это делало Карабаса по-настоящему пугающим. Но в том же году, когда вышли «Приключения Буратино», зрители могли увидеть совершенно другого Этуша в «Кавказской пленнице». Его персонаж — директор института, произносивший знаменитую речь об «олицетворении новой судьбы женщины гор» — стал классикой советской комедии. Этуш доказал, что может быть одинаково убедительным и в роли сказочного тирана, и в роли чудаковатого учёного.

Ролан Быков: кот Базилио и мастер характерных ролей

Владимир Этуш и Ролан Быков: от злодеев до комедийных героев. Фото © Кадр из фильма «Приключения Буратино», режиссёр Леонид Нечаев, сценарист Инна Веткина, Алексей Толстой / Kinopoisk. Кадр из фильма «Женитьба Бальзаминова», режиссёр Константин Воинов, сценаристы Константин Воинов, Александр Островский / Kinopoisk

Хромой кот Базилио в исполнении Ролана Быкова получился одновременно жалким и отвратительным. Актёр так точно передал подлость и трусость этого персонажа, что зрители испытывали к нему искреннее презрение. Но Быков был мастером характерных ролей, и его талант не ограничивался сказочными злодеями. В комедии «Женитьба Бальзаминова» он сыграл совершенно другого героя — бравого Лукьяна Чебакова. Этот персонаж был полной противоположностью коту Базилио — честный, прямолинейный, немного наивный. Быков показал, что может играть не только подлецов, но и положительных героев.

Андрей Файт: министр Нушрок и мастер эпизодов

Карьера Андрея Файта началась ещё в 20-е годы прошлого века, но настоящую известность ему принесли роли сказочных злодеев. Министр Нушрок из «Королевства кривых зеркал» и магрибский колдун из «Волшебной лампы Аладдина» стали его визитными карточками. Файт обладал уникальной внешностью — острые черты лица, пронзительный взгляд, характерная мимика делали его идеальным исполнителем ролей злодеев. Но актёр умел играть не только в сказках. Внимательные зрители могли заметить его сразу в двух эпизодических ролях в «Бриллиантовой руке» — продавца лотерейных билетов и посетителя ресторана «Плакучая ива». Файт доказал, что даже в небольших ролях можно создать запоминающиеся образы.

Георгий Вицин: злой волшебник и Трус

Злодеи из фильмов СССР в реальной жизни. Фото © Кадр из фильма «Сказка о потерянном времени», режиссёр Александр Птушко, сценаристы Владимир Лифшиц, Евгений Шварц / Kinopoisk. Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

Самое удивительное превращение совершил Георгий Вицин. В «Сказке о потерянном времени» он сыграл злого волшебника Андрея Андреевича — покрытого пылью и паутиной старика, крадущего у детей годы жизни. Грим был настолько сильным, что узнать в этом персонаже знаменитого комедийного актёра было практически невозможно. А ведь именно Вицин был одним из участников легендарного трио «Трус, Балбес и Бывалый» из «Кавказской пленницы». Его Трус — трогательный и смешной неудачник — никак не ассоциировался со зловещим волшебником. Вицин доказал, что настоящий актёр может играть любые роли, независимо от жанра и типажа.

Легенды, которые играли всё

Некоторые актёры советского кино были настолько универсальными, что могли сыграть любую роль — от комедийной до драматической, от сказочной до реалистической.

Фаина Раневская: мачеха и трагическая старость

Фаина Раневская и Георгий Вицин: как комедианты играли злодеев. Фото © Кадр из фильма «Золушка», режиссёры Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk. Кадр из фильма «Осторожно, бабушка», режиссёр Надежда Кошеверова, сценарист Константин Исаев / Kinopoisk

Фаина Раневская в роли злой мачехи из «Золушки» 1947 года создала образ, который стал классикой жанра. Её персонаж был одновременно смешным и отвратительным, что требовало от актрисы виртуозного владения комедийной техникой. Но в 1978 году зрители увидели совершенно другую Раневскую в телеспектакле «Дальше — тишина...». В дуэте с Ростиславом Пляттом она сыграла престарелую супругу, оказавшуюся в тягость выросшим детям. Эта роль была полна драматизма и психологической глубины. Раневская показала, что её талант не ограничивается комедийными ролями — она могла быть одинаково убедительной в любом жанре.

Анатолий Кубацкий: от подводного царя до Толстого

Советские злодеи детского кино: как складывалась их жизнь. Фото © Кадр из фильма «Марья-искусница», режиссёр Александр Роу, сценарист Евгений Шварц / Kinopoisk. Кадр из фильма «Щит и меч», режиссёр Владимир Басов, сценаристы Владимир Басов, Вадим Кожевников / Kinopoisk

Благодаря колоритной внешности Анатолий Кубацкий часто играл сказочных персонажей. Его подводный царь Водокрут XIII из «Марьи-искусницы» стал одним из самых запоминающихся образов актёра. Но Кубацкий снимался не только в сказках. В экранизации «Анны Карениной» 1967 года он сыграл камердинера Матвея — небольшую, но яркую роль. Актёр доказал, что может быть одинаково убедительным и в фантастических, и в реалистических ролях.

Аркадий Цинман: министр Абаж и характерные роли

Как выглядели актёры-злодеи из советских сказок в жизни. Фото © Кадр из фильма «Королевство кривых зеркал», режиссёр Александр Роу, сценаристы Лев Аркадьев, Виталий Губарев / Kinopoisk. Кадр из фильма «Хотите — верьте, хотите — нет...», режиссёр Станислав Чаплин и др., сценарист Анатолий Галиев / Kinopoisk

Министр-злодей Абаж из «Королевства кривых зеркал» в исполнении Аркадия Цинмана получился по-настоящему зловещим. Актёр так убедительно играл коварного царедворца, что зрители искренне его ненавидели. Но без сложного грима Цинман был совершенно другим — в сказке «Огонь, вода и... медные трубы» он сыграл мудреца, добродушного и рассудительного. Актёр также снимался в экранизациях классических произведений, играл продавцов, заправщиков на бензоколонках и даже директора зоопарка. Цинман был мастером характерных ролей, который мог сыграть любого персонажа.