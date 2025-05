«Одни из нас»: чем закончился второй сезон сериала и когда ждать третий Всё о сериале The Last of Us / «Одни из нас». Дата выхода нового сезона запланирована на 2027 год. Интересные факты и рейтинг сериала, узнайте об отзывах и интересных фактах в материале Life.ru. 28 мая, 21:45 Третий сезон сериала «Одни из нас» выйдет в 2027 году. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из сериала «Одни из нас», режиссёр Нил Дракманн и др. / Kinopoisk

Зомби-апокалипсис как жанр ворвался в поп-культуру ещё в 1960-х, когда Джордж Ромеро в фильме «Ночь живых мертвецов» превратил оживших покойников в метафору социальных комплексов. Но настоящий расцвет жанра на телевидении начался позже: в 2010-х годах с выходом «Ходячих мертвецов», которые на десятилетие стали эталоном, исследуя не столько борьбу с зомби, сколько моральные дилеммы выживших. Сегодня в топах мелькают и более интересные проекты, например южнокорейское «Королевство зомби», где нежить вплетена в исторические интриги. Мрачный сериал «Одни из нас» (2023), переосмысливающий игру The Last of Us, — в ряду художественных лент, которые отражают коллективные страхи: от пандемий до политических кризисов, заставляя задуматься: «А что, если завтра это случится с нами?»

Сериал «Одни из нас» 2023 год

Представим, как два парня — Крейг Мазин (тот самый, что заставил весь мир бояться атомных станций после сериала «Чернобыль») и Нил Дракман, отец оригинальной игры The Last of Us, — сидят в баре и решают: «А давайте сделаем сериал по игре, который фанаты не закидают помидорами?» Примерно так в 2020-м родился проект, который HBO выпустил на экраны 15 января 2023-го.

И получилась не просто ещё одна экранизация игры про зомби-апокалипсис. Критики, обычно скептичные к игровым адаптациям, тут схватились за сердца: 96% рецензий на Rotten Tomatoes — хвалебные оды в стиле «Наконец-то кино, где зомби — не главное!» Зрители же разделились: одни восторгались, другие ворчали: «Где экшен? Где толпы бегущих грибных зомби?» Но даже матёрые скептики признали — сериал выстрелил. В общем, если «Одни из нас» и не совсем идеален, то это как раз тот случай, когда несовершенство трогает больше, чем голливудский глянец.

Сюжет

Сентябрь 2003-го. Начинается страшная пандемия: гриб кордицепс, прежде довольствовавшийся насекомыми, вдруг научился паразитировать в человеке. Он вплёлся в человеческую плоть и разум, превращая людей в жутких марионеток с грибницами вместо лиц. В самый первый день этого ада Джоэл, простой строитель, потерял дочь: она погибла от пули паникующего солдата. Эта потеря стала тем тяжким грузом, который он носил в себе двадцать лет.

Два десятилетия спустя мир превратился в руины. Кордицепсная чума почти уничтожила человеческую цивилизацию. Остатки людей ютятся в карантинных зонах, где властвует FEDRA (Федеральное агентство по стихийным бедствиям). Бюрократы в камуфляже пользуются непререкаемой властью. Бостонская зона — дом Джоэла. Здесь он, огрубевший контрабандист, и его напарница Тесс крутятся как белки в колесе: они пытаются раздобыть автомобильный аккумулятор, чтобы отправиться на поиски брата Джоэла в другой штат.

Сериал «Одни из нас» снят по одноимённой компьютерной игре. Фото © Кадр из сериала «Одни из нас», режиссёр Нил Дракманн и др. / Kinopoisk

Их путь пересекается с «Цикадами» — подпольщиками, воюющими с FEDRA. Раненая лидер группировки Марлин предлагает Джоэлу и Тесс взяться за переправку девочки по имени Элли в Капитолий Массачусетса. За эту работу контрабандисты должны получить хорошее вознаграждение. Пара берётся выполнить задание, но в ходе путешествия выясняют, что Элли не простая девочка — у неё иммунитет к грибковой инфекции, а её ДНК может стать ключом к созданию вакцины, разработкой которой и занимаются «Цикады».

Капитолий встречает их не триумфом, а гробовой тишиной. Споры гриба пробрались и сюда, превратив учёных в жертв их же борьбы. Мечта о спасении разбита вдребезги вместе с пробирками.

Фото © Кадр из сериала «Одни из нас», режиссёр Нил Дракманн и др. / Kinopoisk

Но история Элли и Джоэла только начинается. Их дальнейший путь — череда ловушек и потерь. Когда Элли попадает в лапы врагов, Джоэл как истинный герой пробивается к ней сквозь огонь и сталь. В финальном акте он сталкивается с Марлин и страшной правдой: спасение мира требует смерти Элли. И Джоэл делает выбор. Не героический — человеческий. Он убивает Марлин, вырывает Элли из рук хирургов и увозит прочь.

Когда Элли приходит в себя, Джоэл предпочитает сказать ей неправду об истинном положении вещей. Он уверяет, что иммунных людей десятки, а «Цикады» просто сдались. И когда девочка просит поклясться, он клянётся, спасая тем самым свою вновь обретённую дочь вместо человечества.

Актёры и роли

В первом сезоне сериала «Одни из нас» снялись актёры, исполнявшие следующие роли:

Джульет Стивенсон — Луиза Эллиот;

— Луиза Эллиот; Джоанна Вандерхам — Клэр Эллиот;

— Клэр Эллиот; Лора Фрейзер — инспектор Джульетта Уоллес;

— инспектор Джульетта Уоллес; Джо Демпси — Роб Эллиот;

— Роб Эллиот; Джон Линч — Билл Дуглас;

— Билл Дуглас; Джули Грэм — Мойра Дуглас.

Отзывы и рецензии

Первый сезон «Одних из нас» вызвал по большей части восторженные отзывы. Критики единодушно отметили, что это «этапный проект» для жанра игровых адаптаций: 96% рейтинг на Rotten Tomatoes, 24 номинации на «Эмми» и сравнения с «Чернобылем» лишь подтверждают его успех. Зрители оценили глубину проработки персонажей — особенно дуэт Педро Паскаля (Джоэл) и Беллы Рамзи (Элли), чья «химия», вопреки первоначальным сомнениям фанатов игры, к середине сезона стала эмоциональным стержнем истории. Многие подчёркивали, что сериал избежал шаблонов зомби-апокалипсиса: вместо простого экшена создатели сделали ставку на психологизм. Уважение к исходному материалу тоже не осталось незамеченным — от точного воссоздания кат-сцен из игры до саундтрека Густаво Сантаолальи.

Однако не обошлось без критики. Часть зрителей, особенно фанатов игры, упрекали сериал в «рваном» ритме: путешествие Джоэла и Элли по Америке потеряло эпичность, а ключевые события (например, зимняя арка с каннибалами) оказались сжаты до минимума. Разочаровал многих и недостаток экшена — заражённые («щелкуны», «топляки») появлялись редко, из-за чего «грибная угроза» казалась абстрактной, а акцент на «политической повестке» некоторых просто оттолкнул. Финал же разделил аудиторию: для одних ложь Джоэла во имя спасения Элли стала оправданным моральным выбором, для других — «предательством идеалов оригинала». Но даже скептики признали: сериал задал новую планку, доказав, что игры могут становиться «не просто зрелищем, а высоким искусством».

«Одни из нас», 2 сезон

Второй сезон «Одних из нас», анонсированный HBO через неделю после оглушительного успеха премьеры (январь 2023), родился не просто как «продолжение ради рейтингов», а как вынужденный шаг — ведь эмоциональная мина, заложенная во взрывном финале первого сезона (ложь Джоэла и недоверие Элли), требовала разрядки. Создатели Крейг Мазин и Нил Дракман, получив зелёный свет уже в январе 2023-го, заявили: это будет адаптация второй части игры The Last of Us Part II, известной своим мрачным, разветвлённым сюжетом о мести и её последствиях. Камеры зажужжали в феврале 2024-го — и фанаты затаили дыхание, гадая, как шоураннеры перенесут на экран одну из самых спорных и жестоких видеоигровых саг, где Элли уже не ребёнок, а истерзанный горем воин, а прошлое Джоэла настигает его с пугающей жестокостью.

Сюжет

Второй сезон «Одних из нас» — это история о мести, которая разъедает душу, как кордицепс плоть. Действие начинается спустя несколько лет после событий первого сезона: Элли и Джоэл нашли относительный покой в Джексоне, но их хрупкий мир рушится в одно мгновение. Во второй серии происходит трагедия — Джоэл жестоко убит Эбби, дочерью хирурга, который погиб от его руки при освобождении Элли в первом сезоне. Это превращает Элли из спасённого ребёнка в одержимого мстителя. Её цель — Эбби, сильная и загадочная женщина из бывшей группировки «Цикады», чья связь с Марлин таит ключ к разгадкам.

«Одни из нас» избежали штампов зомби-апокалипсиса. Фото © Кадр из сериала «Одни из нас», режиссёр Нил Дракманн и др. / Kinopoisk

Параллельно сериал погружает нас в путешествие Эбби — её боль, потери и моральные падения, которые делают её не просто «злодейкой», а трагическим отражением самой Элли. Две женщины, как ножи, заточены друг против друга, а их пути пересекаются в руинах Сиэтла, где банды воюют за власть среди затопленных небоскрёбов и заросших парков. Здесь месть ведёт их через кровавые ритуалы, сталкивая с новыми фракциями — фанатичными «Серафитами» и прагматичными WLF, а «грибная угроза» отступает на второй план, уступая место человеческой жестокости. Сезон исследует цену ненависти: как она калечит даже невинных, как стирает границу между героем и монстром и почему прощение иногда страшнее смерти.

Актёры и роли

Некоторые актёры и роли второго сезона сериала «Одни из нас»:

Педро Паскаль — Джоэл Миллер;

— Джоэл Миллер; Белла Рэмзи — Элли;

— Элли; Гэбриел Луна — Томми, брат Джоэла;

— Томми, брат Джоэла; Кейтлин Дивер — Эбби, опытный боец;

— Эбби, опытный боец; Рутина Уэсли — Мария, жена Томми и лидер общины уцелевших;

— Мария, жена Томми и лидер общины уцелевших; Янг Мазино — Джесси, один из членов общины уцелевших;

— Джесси, один из членов общины уцелевших; Изабела Мерсед — Дина, бывшая девушка Джесси.

Отзывы и рецензии

Второй сезон ворвался в эфир как ураган, оставив критиков и зрителей в разобранном на молекулы состоянии. Если первый сезон хвалили за «нежную жестокость», то здесь создатели Крейг Мазин и Нил Дракман вывернули наизнанку все ожидания: вместо катарсиса — моральная пропасть, вместо линейного сюжета — дуэль двух яростных, искалеченных душ. Рецензенты называли сезон «болезненно гениальным» (IndieWire), отмечая смелость, с которой шоу перенесло на экран спорную игру Part II, не сглаживая острые углы. Игра Кайи Скоделарио (Эбби) стала сенсацией: её персонаж, сначала встреченный свистом негодования, к финалу заставил аудиторию рыдать в подушку — особенно после пронзительных флешбэков, где юная Эбби теряет отца (тот самый хирург из финала первого сезона).

А Белла Рамзи? Её Элли — это ураган боли, чья одержимость местью пугает и завораживает. Технически сезон тоже триумф: Сиэтл, поглощённый зеленью апокалипсиса, снят так, что хочется верить в его существование, а тишина между выстрелами гудит громче взрывов. Но главное — сериал не даёт ответов. Скорее он заставляет зрителей задаваться вопросами: «Кто здесь жертва?», «Стоила ли месть всех этих смертей?», «Можно ли вообще выжить после такой боли?» Кого-то это бесит. Кого-то восхищает.

Второй сезон сериала понравился не всем. Фото © Кадр из сериала «Одни из нас», режиссёр Нил Дракманн и др. / Kinopoisk

Однако часть зрителей, особенно фанатов Джоэла, назвали сезон «предательством духа оригинала»: «Зачем нам Эбби? Её история растянута, а Элли превратилась в истеричку!» Сцены насилия критиковали за «избыточную жестокость» (The Guardian). Многие жаловались на «эмоциональное выгорание»: семь часов непрерывной тоски, гнева и безнадёжности — это как марафон по битому стеклу. Но даже ярые скептики признавали: сезон сделал невозможное. Он заставил ненавидеть, потом — понимать, а после — ненавидеть себя за это понимание.

Финал второго сезона сериала «Одни из нас»

Финальная сцена второго сезона весьма драматична: Эбби, мстящая за смерть отца, убивает одного и ранит другого друга Элли, потом наставляет пистолет на девушку. Та, пытаясь спасти раненого, признаётся: «Это я убила твоих людей!», но Эбби парирует: «У тебя был шанс». Экран гаснет под звук выстрела, оставляя судьбу Элли неясной. Зрители сочли, что после такой концовки третий сезон сериала просто неизбежен.

Когда выйдет 3 сезон сериала «Одни из нас»

Телеканал HBO пока не объявлял дату премьеры третьего сезона. Однако в мае 2025 года Изабела Мерсед, исполнившая роль Дины, подруги главной героини Элли, сообщила изданию Variety, что производство продолжения, скорее всего, начнётся уже в 2026 году. Релиз ожидается не ранее 2027 года.

Что известно о сюжете 3 сезона

Хотя производитель сериала, компания HBO, не раскрывает деталей сюжета третьего сезона, актриса Кэтрин О’Хара, исполнившая роль психотерапевта Гейл Линден, сообщила изданию Variety, что фокус третьей части будет сосредоточен на судьбе Эбби.

— В этой истории есть скрытые аспекты, которые мы ещё не успели исследовать. Однозначно, что Эбби — главная героиня, — отметил шоураннер Крэйг Мазин на заключительной пресс-конференции. Он также подчеркнул, что отношения между Диной и Элли станут ключевыми для развития сюжета.

С другой стороны, Изабела Мерсед, сыгравшая девушку друга Элли, высказала, что гибель Джесси повлияет на их динамику:

— Будет странно вести себя как раньше. <…> Я пыталась спросить Крэйга, но, кажется, он сам не до конца понимает, как всё будет развиваться, — отметила она.

Какие актёры вернутся

Состав актёров для третьего сезона «Одни из нас» пока остаётся под вопросом. Тем не менее, поскольку сюжет новой части, как ожидается, углубится в прошлое Эбби и события, предшествующие финалу второго сезона, есть основания полагать, что её команда вновь появится на экране.

Несмотря на трагическую гибель персонажа Педро Паскаля во втором сезоне, возможность его возвращения в формате флешбэков более чем вероятна. Учитывая склонность авторов сериала к использованию подобных приемов, актёр может появиться в нескольких эпизодах, хотя его роль, скорее всего, будет эпизодической.

Педро Паскаль пока не давал никаких комментариев по этому поводу. Тем не менее шоураннер намекнул, что в третьем сезоне у них будет больше свободы для экспериментов с сюжетом:

— Я думаю, в следующем сезоне у нас, вероятно, будет немного больше гибкости. Мы любим отвлекаться от основного сюжета. Это одно из наших любимых занятий, — сказал он.

