Эти фильмы про пограничников собирали по 45 миллионов зрителей — а вы их все видели?

28 мая в России отмечают День пограничника — праздник тех, кто стоит на страже границ нашей страны. Этот день традиционно становится поводом вспомнить не только современных героев в погонах, но и их киношных предшественников. Советский кинематограф создал целую галерею фильмов о пограничниках, которые стали классикой жанра. Life.ru собрал семь самых ярких лент о тех, кто охранял рубежи Родины на большом экране.

Пограничная тематика в советском кино была не просто популярной — она была необходимой. В эпоху, когда границы требовали постоянной защиты, кинематографисты создавали образы настоящих героев в военной форме. Эти фильмы не только развлекали, но и воспитывали патриотизм, показывая, что защита Родины — дело чести каждого настоящего мужчины.

«Джульбарс» (1936)

Топ-7 культовых фильмов о пограничниках из СССР, которые смотрел каждый. Фото © Кадр из фильма «Джульбарс», режиссёр Владимир Шнейдеров / Kinopoisk

Один из первых и самых популярных фильмов о пограничниках собрал у экранов 20 миллионов зрителей. Режиссёр Владимир Шнейдеров создал настоящий вестерн с элементами шпионского детектива, где главным героем стала собака-пограничник по кличке Джульбарс. Эта лента до сих пор остаётся любимой у детской аудитории — простой сюжет о дружбе человека и животного на фоне борьбы с врагами понятен зрителям любого возраста. Фильм стал провозвестником жанра и заложил основы для всех последующих лент о защитниках границ.

«Тринадцать» (1937)

Советское кино про пограничников: от «Джульбарса» до «Государственной границы». Фото © Кадр из фильма «Тринадцать», режиссёр Михаил Ромм / Kino-teatr

Михаил Ромм снял настоящую драму о тринадцати красноармейцах, которые в Каракумской пустыне ведут неравный бой с басмачами. Фильм привлёк такое же количество зрителей — 20 миллионов, но запомнился не только остросюжетностью. Во время съёмок между режиссёром Роммом и актрисой Еленой Кузьминой вспыхнул роман, а её муж режиссёр Борис Барнет примчался в пески выяснять отношения. Эта любовная драма за кадром странным образом отразилась на экране — фильм получился очень эмоциональным и напряжённым.

«Застава в горах» (1953)

Фильмы про пограничников СССР, которые стали классикой отечественного кино. Фото © Кадр из фильма «Застава в горах», режиссёр Константин Юдин / Kino-teatr

Константин Юдин создал цветной зрелищный фильм, который посмотрели рекордные 44,8 миллиона человек. Несмотря на критику современников за схематичность и длинноту, лента стала образцом приключенческого жанра в сталинское время. Фильм снимался в горах, и красота природы компенсировала недостатки сценария. Главное достоинство ленты в том, что она показала пограничную службу не как рутину, а как увлекательное приключение, полное опасностей и героических поступков.

«Над Тиссой» (1958)

День пограничника 2025: какие советские фильмы посмотреть о защитниках границ. Фото © Кадр из фильма «Над Тиссой», режиссёр Дмитрий Васильев / Kino-teatr

Дмитрий Васильев снял шпионский детектив, который собрал у экранов 45,7 миллиона зрителей — абсолютный рекорд для этого режиссёра. Фильм рассказывал о борьбе с иностранными агентами на западной границе СССР. Главную роль шпиона сыграл Валентин Зубков — актёр с открытым русским лицом, что создавало удивительный контраст с его героем. Эта работа стала попыткой советского кино ответить на голливудские шпионские триллеры — и во многом это удалось.

«Операция «Кобра» (1961)

Легендарные советские фильмы про пограничников, которые воспитали поколения. Фото © Кадр из фильма «Операция «Кобра», режиссёр Дмитрий Васильев / Kino-teatr

Тот же Дмитрий Васильев продолжил тему шпионских приключений на границе, но на этот раз действие перенеслось в горы Памира. 35 миллионов зрителей увидели историю о том, как западные спецслужбы пытаются проникнуть на советскую территорию с помощью самых невероятных технических средств. В фильме появились реактивные ранцы и собаки-диверсанты — за семь лет до того, как подобные гаджеты показали в фильмах о Джеймсе Бонде. Советские кинематографисты явно опережали время в изобретательности шпионских приспособлений.

«Акваланги на дне» (1966)

Классика советского кино о пограничниках: семь главных фильмов эпохи. Фото © Кадр из фильма «Акваланги на дне», режиссёр Евгений Шерстобитов / Kino-teatr

Евгений Шерстобитов создал детский приключенческий фильм о том, как пионеры помогают пограничникам поймать подводных шпионов. 14,6 миллиона зрителей, большинство из которых были школьниками, затаив дыхание следили за подводными погонями в Чёрном море. Критики встретили фильм с иронией, называя его наивным и нереалистичным, но для детской аудитории он стал настоящим праздником. Ведь что может быть лучше истории о том, как обычные ребята становятся героями и помогают настоящим пограничникам?

«Государственная граница» (1980–1988)

Советские фильмы про пограничников и шпионов, которые покорили миллионы. Фото © Кадр из сериала «Государственная граница», режиссёр Борис Степанов и др. / Kino-teatr

Многосерийный телефильм Бориса Степанова, Вячеслава Никифорова и Геннадия Иванова стал итогом развития жанра. Восемь серий рассказывали историю советских пограничников с 1918-го по 1945 год. В проекте снялись лучшие актёры того времени — Игорь Старыгин, Марина Дюжева, Александр Денисов, Михаил Козаков. Сериал показал пограничную службу как непрерывную историю героизма и самопожертвования. Каждая серия была самостоятельным фильмом с завершённым сюжетом, но вместе они составляли грандиозную эпопею о защитниках границ.