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27 мая, 15:38

Минус 10 очков HBO: Опубликованы фото «новых» Гарри Поттера, Гермионы и Рона

HBO утвердил актёров на главные роли в сериал по «Гарри Поттеру»

Обложка © HBO

Обложка © HBO

HBO объявил исполнителей главных ролей в новом сериале по мотивам «Гарри Поттера». Главного героя сыграет Доминик Маклафлин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластер Стаут. Как рассказали шоураннер Франческа Гардинер и исполнительный продюсер Марк Майлод, кастинг был открытым, в нём приняли участие более 30 тысяч претендентов. Победили, по их словам, самые талантливые и точно попавшие в образы.

«Эти трое актёров по-настоящему уникальны, их талант вдохновляет, и мы с нетерпением ждём момента, когда зрители по всему миру смогут увидеть, как они оживят волшебный мир. Мы также выражаем благодарность всем детям, пришедшим на прослушивание — среди них было невероятное количество одарённых юных актёров», — отметила Франческа Гардинер.

Авторы проекта выразили уверенность, что выбранные актёры достойно воплотят культовых персонажей на экране, а также поблагодарили всех участников отбора за проявленный интерес.

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Ранее к проекту присоединились Джон Литгоу, который сыграет Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир предстанет в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссьеду — в образе Северуса Снейпа, Ник Фрост — в роли Рубеуса Хагрида, Люк Таллон — профессор Квиррелл, и Пол Уайтхаус — завхоз Аргус Филч.

Съёмки стартуют уже летом, а сам сериал, как ожидается, выйдет в 2027 году.

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Марина Фещенко
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