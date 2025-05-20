Уизли против Инквизитора: 7 актёров, которые снялись и в «Гарри Поттере», и в «Звёздных войнах»

Когда вышел первый фильм из серии «Звёздных войн», Джоан Роулинг, автору «Гарри Поттера», было 12 лет. В 1990 году у неё появилась идея книги о мальчике-волшебнике, его друзьях и врагах. К моменту выхода первого фильма о Гарри Поттере в 2001 году «Звёздные войны» насчитывали уже четыре фильма, последний из которых вышел на экраны в 1999-м. Неудивительно, что они делят между собой актёров, о которых мы расскажем в этом материале!

Джулиан Гловер

В «Гарри Поттере» он занимался озвучкой, в «Звёздных войнах» — играл. Фото © Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар», режиссёр Ирвин Кершнер, сценаристы Ли Брэкетт, Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас / Kinopoisk

В «Гарри Поттере» Джулиан Гловер озвучил паука Арагога. Это любимый питомец школьного лесника Хагрида, они были вместе ещё со школьных времён. Лесник прятал паука в чемодане, но в итоге «фантастическую тварь» обвинили в убийстве девочки, а Хагрида выгнали из школы, милостиво разрешив остаться на месте лесника. Акромантул у нас тут, естественно, говорящий, он помогает Гарри и Рону найти василиска, который и убивал школьников. В «Звёздных войнах» Гловер сыграл генерала Максимилиана Вирса ещё в 1980 году. Это был пятый эпизод, потом его звали в «Возвращение джедая», но Джулиан Гловер был занят другими проектами.

Уорвик Дэвис

Уорвик Дэвис запомнился по роли учителя истории магии. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая», режиссёр Ричард Маркуанд, сценаристы Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас / Kinopoisk

Уорвик Дэвис в «Гарри Поттере» перевоплотился в учителя истории и декана факультета Когтевран Филиуса Флитвика. В этой роли он был без грима, но стильные очки, причёска и элегантные усы сделали его одним из самых запоминающихся персонажей. Кроме того, Дэвис сыграл ещё и двух гоблинов: Крюкохвата и управляющего банком. А в «Звёздных войнах» он играл эвока Уикета Уистри Уоррика в «Возвращении джедая». Но не только: практически все персонажи его роста были сыграны Уорвиком. Среди них — Виззич Моззер из фильма «Скайуокер. Восход», Уитиф Кью-Би из «Изгоя-один» и эпизоды в «Скрытой угрозе».

Ширли Хендерсон

Ширли Хендерсон — выглядела в самый раз для роли! Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», режиссёр Джей Джей Абрамс, сценаристы Крис Террио, Джей Джей Абрамс, Дерек Коннолли и др. / Kinopoisk

Той самой девочкой, которую убил василиск, был персонаж Ширли Хендерсон. Душа студентки так и не упокоилась, а смерть произошла в женском туалете, поэтому её призрак, плакса Миртл, все свои дни проводит в системе водоснабжения Хогвартса. Она оказывается отличной помощницей для Гарри и Рона. Ширли стала единственной взрослой актрисой, что сыграла ученицу Хогвартса, на момент съёмок ей было целых 37 лет!

А во вселенной «Звёздных войн» Ширли Хендерсон перевоплотилась в инопланетянку. В 2019 году сняли фильм «Скайуокер. Восход», в нём был один интересный персонаж по имени Бабу Фрик. Этот представитель низкорослой расы под названием анзелланцы, жил в период войны Первого ордена и Сопротивления. По профессии Бабу Фрик — конструктор дроидов.

Джейсон Айзекс

Джейсон Айзекс перевоплощался в зловещих персонажей. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Кадр из мультфильма «Звёздные войны: Повстанцы», режиссёры Дэйв Филони, Стюарт Ли, Боско ЭнДжи и др., сценаристы Саймон Кинберг, Кэрри Бек, Дэйв Филони и др. / Kinopoisk

В «Гарри Поттере» Джейсон Айзекс стал отцом главного недоброжелателя Гарри, Драко Малфоя. Люциус — участник группировки «Пожиратели смерти», воинственного культа главного злодея саги, Волдеморта. Но Люциус и его семья недолго прислуживали Тёмному Лорду: они отреклись от волшебного нациста в Битве за Хогвартс. В «Звёздных войнах» Айзекс появился в качестве голоса Гранд-инквизитора в сериале «Повстанцы» 2014 года.

Наталия Тена

Наталия Тена сыграла девушку-альтушку, а потом — наёмницу. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Кадр из сериала «Мандалорец», режиссёры Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард, Дэйв Филони и т.д., сценаристы Джон Фавро, Джордж Лукас, Дэйв Филони и т.д. / Kinopoisk

Наталия Тена сыграла, пожалуй, одного из самых современных персонажей в «Гарри Поттере». Это Нимфадора Тонкс, волшебница с врождённой способностью метаморфа, которая умеет изменять внешность без заклинаний, поэтому появляется на экране с фиолетовыми волосами. Она — двоюродная сестра Драко Малфоя, но семья «Пожирателей смерти» предпочла от неё откреститься из-за неправильного происхождения. В итоге Дора стала мракоборцем, это такой волшебный «спецназ», который боролся с последователями Тёмного Лорда. Нимфадору, к сожалению, убила её собственная тётя, но у неё и её покойного мужа, оборотня Римуса Люпина, остался сын.

В мире «Звёздных войн» Наталия Тена перевоплотилась в наёмницу Сиань из расы Тви'леки. Она появляется в эпизоде сериала «Мандалорец». Тут Тена тоже выглядит эффектно: на её голове вместо волос огромные закрученные фиолетовые рога, сама наёмница тоже вся фиолетовая. Сиань попала в плен, откуда её спасает Дин Джуран.

Иэн Уайт

Иэн Уайт подарил «Гарри Поттеру» своё могучее тело для женской роли. Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», режиссёр Майк Ньюэлл, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы», режиссёр Джей Джей Абрамс, сценаристы Лоуренс Кэздан, Джей Джей Абрамс, Майкл Арндт и др. / Kinopoisk

Иэн Уайт сыграл в Гарри Поттере без головы. Его лицо в картине использовать не предполагалось. А вот тело пережило многое. В четвёртой части появляется новый персонаж — директриса французской академии магии для девочек Шармбатон Олимпия Максим. Для этой роли создатели фильма решили «приклеить» лицо актрисы Фрэнсис де ла Тур к телу Иэна Уайта. Прошло 10 лет, в 2015 году вышел фильм «Звёздные войны. Пробуждение силы». Уайт сыграл Болли Приндела, повстанца из расы уроделов.

Донал Глисон

Донал Глисон сыграл члена семьи Уизли. Одного из очень и очень многих... Фото © Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I», режиссёр Дэвид Йейтс, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы», режиссёр Джей Джей Абрамс, сценаристы Лоуренс Кэздан, Джей Джей Абрамс, Майкл Арндт и др. / Kinopoisk

Донал Глисон в «Гарри Поттере» играет легендарного Билли Уизли, самого старшего из братьев Рона. На протяжении всей истории мы ни разу его не видим, только слышим новости из его жизни. Билли живёт в Египте, там он изучает волшебных животных, например драконов. Перед Битвой за Хогвартс старший брат возвращается, женится на красавице Флёр де Лис и помогает союзникам победить Волдеморта. В 2015 году он сыграл в «Пробуждении силы» генерала Армитажа Хакса. Он принадлежал к Первому ордену и руководил постройкой базы.