Депутат, алкаш и олигарх из «Аноры»: В кого превратились актёры «Бандитского Петербурга» спустя 25 лет

«Бандитский Петербург» начался в 2000 году. Он стал не только первым сериалом «про бандитов» на телеэкранах нулевых, но и определил, в каком ключе сериалы изображают персонажей тех времён. То есть задал тренд на героизацию участников ОПГ, которому через два года последовала «Бригада».

Чёрный Адвокат — Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов отлично сыграл разочарованного в жизни милиционера. Фото © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат», режиссер Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Вадим Михайлов, Альбина Шульгина и др. / Kinopoisk

Дмитрию Певцову досталась одна из самых противоречивых ролей в сериале. Это Сергей Челищев. В начале сезона он — следователь. Потом — адвокат. В середине сезона он становится бандитом, а потом поворачивается против криминала, за что оказывается в могиле. Или нет: люди Черепа, начальника службы безопасности авторитета Антибиотика, расстреливают Челищева на болоте. А вот исполнитель его роли Дмитрий Певцов сделал неплохую карьеру. Он служил в театре, снимался во множестве фильмов, например «Турецкий гамбит» и «Жмурки». А сейчас Певцов — депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва по Медведковскому округу.

Белый Адвокат — Алексей Серебряков

Алексей Серебряков сыграл лучшего друга разочарованного милиционера, афганца и бандита. Фото © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат», режиссер Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Вадим Михайлов, Альбина Шульгина и др. / Kinopoisk

Выбор Серебрякова на роль Олега Зайцева, Белого Адвоката, был очевиден. В 1989 году молодой актёр сыграл в боевике «Фанат», с тех пор и установилось его амплуа. По сюжету Зайцев — друг Челищева, который затягивает бывшего следователя в бандитский мир, а потом погибает вместе с ним. В 2024-м Серебряков сыграл в номинированном на «Оскар» фильме «Анора». Он играет там отца Ивана, русского олигарха, который выступает против отношений своего сына с девушкой. Премьеры Серебрякова на 2025 год — это «Монохром», «Пранкер» и «Лотерея».

Андрей Серёгин (Обнорский) — Александр Домогаров

Если у «Бандитского Петербурга» есть главный герой, то это Александр Домогаров. Фото © Кадр из сериала «Бандитский Петербург: Барон», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Андрей Константинов / Kinopoisk

Александр Домогаров на рубеже девяностых и нулевых был секс-символом. Именно он и стал одним из главных героев этого сериала. А в книге его персонаж и вовсе центральный. Андрей Серёгин по прозвищу Журналист — криминальный корреспондент, который чудом избегает смерти, расследуя запутанные взаимоотношения питерских авторитетов. Он даже попадает в тюрьму «Кресты» и читает там книгу «Стояли звери около двери». В реальной жизни Домогаров — Народный артист РФ (с 2007 года), служил во множестве театров, в том числе во МХАТе. Несколько раз женился, потерял сына в 2008-м. В 2013-м играл друга Михаила Круга. А в 2020-м и 2023-м участвовал во франшизе «Гардемарины». Злые языки поговаривают, что актёр спился из-за Марины Александровой.

Антибиотик — Лев Борисов

«Бандитский Петербург» — ничто без Антибиотика. Обратное, впрочем, тоже актуально. Фото © Кадр из сериала «Бандитский Петербург: Барон», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Андрей Константинов / Kinopoisk

Когда мы говорим о сериале «Бандитский Петербург», первым в голову приходит криминальный авторитет и вор в законе Антибиотик. Его сыграл актёр Лев Борисов, и благодаря этой роли он стал известен по всей России. Лев Иванович закончил Щукинское училище, в кино стал сниматься ещё в середине 1950-х, но известных ролей до Антибиотика не получал. В 2001 году Льва Борисова признали Народным артистом Российской Федерации, потом, в 2004-м году, он играл в «Весьегонской волчице». А в 2011 году Лев Борисов скончался от инсульта в реанимации Боткинской больницы.

Никита Кудасов — Евгений Сидихин

Евгений Сидихин сыграл милиционера, который смог сделать карьеру. Фото © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 8: Терминал», режиссер Сергей Винокуров, сценаристы Владимир Вардунас, Иван Милов, Алексей Тюриков / Kino-teatr

Евгений Сидихин весь сериал играет милиционера Никиту Кудасова. Сначала он майор, потом подполковник, который плавно превращается в полковника к финальному сезону. Никита даже стал главой 15-го отдела ОРБ. Евгений Сидихин после роли в «Бандитском Петербурге» не расслаблялся: у него три дочки, а в кино актёр снимается до сих пор. Его последние роли — генерал полиции Владимир Евгеньевич Хлопин в «Аутсайдере» и Березин из русско-китайского экшена «Красный шёлк».

Барон — Кирилл Лавров

Кирилл Лавров блистательно исполнил роль старомодного вора в законе, который чтит правила и понятия своего сообщества. Фото © Кадр из сериала «Бандитский Петербург: Барон», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Андрей Константинов / Kino-teatr

Выдуманный вор в законе Барон появляется в «Бандитском Петербурге» буквально в одной серии. Он совершает ограбление, рассказывает важную тайну Обнорскому и умирает. Но блистательная игра 75-летнего Кирилла Лаврова запомнилась всем. Архетип «благородного вора», интеллигента, у которого есть принципы, очень подошёл актёру. После «Бандитского Петербурга» Лавров сыграл Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита». А в 2007 году скончался от лейкемии в один день с Мстиславом Ростроповичем.

Екатерина Званцева — Ольга Дроздова

Ольга Дроздова сыграла роковую женщину... Потом на роль той же женщины подобрали Анну Самохину. Фото © Кадр из сериала «Бандитский Петербург 2: Адвокат», режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Вадим Михайлов, Альбина Шульгина и др. / Kino-teatr

Екатерина Званцева в «Бандитском Петербурге» — фигура действительно роковая. Мы знакомимся с ней в ходе истории Чёрного Адвоката, она сопровождает двух друзей-бандитов в криминальных занятиях тогда, когда нужна исключительно женская рука. После смерти обоих Адвокатов, женщина становится возлюбленной Серёгина-Обнорского. Примерно тогда журналист и попадает в тюрьму. Ольга Дроздова же в 2002 году получила звание «Заслуженная артистка Российской Федерации», в 2015 году стала народной артисткой РФ, в 2007-м — родила сына Елисея от Дмитрия Певцова. А спустя десять лет просто ушла из кино. Её последний фильм — «Легенда о Коловрате» 2017 года. С 2021 года Дроздова не играет даже в театре «по семейным обстоятельствам».