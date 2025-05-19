В РКН успокоили фанатов «Гарри Поттера» и «Игр престолов» — блокировки не будет

Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке фильмов серии «Гарри Поттер», а также сериалов «Игра престолов» и «Секс в большом городе» из-за якобы содержащейся в них пропаганды чайлдфри, сообщила пресс-служба ведомства в беседе с телеканалом «Звезда».

«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны», — заявили в ведомстве.

Представители ведомства пояснили, что законодательство чётко устанавливает признаки пропаганды чайлдфри, включая материалы, которые побуждают отказаться от рождения детей, оправдывают бездетность, возвышают её над семейными ценностями или создают негативное восприятие родительства при одновременном восхвалении жизни без детей. По их словам, указанные киноленты и сериалы не подпадают под эти критерии, и Роскомнадзор не намерен инициировать их удаление или ограничение доступа.