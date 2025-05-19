В РКН успокоили фанатов «Гарри Поттера» и «Игр престолов» — блокировки не будет
В РКН не увидели пропаганды чайлдфри в «Гарри Поттере» и «Игре престолов»
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © фильм «Гарри Потер и Кубок огня», режиссеры Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг, сценаристы, Дэвид Баррон и др. / Kinopoisk ,© фильм «Игра престолов», режиссер/сценарист Дэвид Наттер и др. / Kinopoisk
Роскомнадзор опроверг слухи о возможной блокировке фильмов серии «Гарри Поттер», а также сериалов «Игра престолов» и «Секс в большом городе» из-за якобы содержащейся в них пропаганды чайлдфри, сообщила пресс-служба ведомства в беседе с телеканалом «Звезда».
«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны», — заявили в ведомстве.
Представители ведомства пояснили, что законодательство чётко устанавливает признаки пропаганды чайлдфри, включая материалы, которые побуждают отказаться от рождения детей, оправдывают бездетность, возвышают её над семейными ценностями или создают негативное восприятие родительства при одновременном восхвалении жизни без детей. По их словам, указанные киноленты и сериалы не подпадают под эти критерии, и Роскомнадзор не намерен инициировать их удаление или ограничение доступа.
О том, что в России могут заблокировать серию фильмов «Гарри Поттер» и сериалов «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов», сообщила «Парламентская газета». Причиной этого является вступление в силу 1 сентября 2025 года приказа РКН, устанавливающего критерии для блокировки пропаганды чайлдфри в Интернете. В частности, в немилость попали Саманта из сериала в «Сексе в большом городе», которая якобы демонстрирует «явные наклонности к чайлдфри», и персонаж Бриенны в «Игре престолов», которая отказалась от детей ради равенства с мужчинами.