Россиян напугали возможной блокировкой «Гарри Поттера» и «Игры престолов»

В России могут заблокировать серию фильму «Гарри Поттер» и сериалам «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». Об этом пишет «Парламентская газета». Причиной этого является вступление в силу 1 сентября 2025 года приказа Роскомнадзора, устанавливающего критерии для блокировки пропаганды чайлдфри в интернете.

Согласно данным критериям, под блокировку может попасть контент, побуждающий к отказу от рождения детей, оправдывающий такой отказ, демонстрирующий преимущества бездетности или представляющий негативный образ беременности, материнства и отцовства. Например, в «Сексе в большом городе» одна из героинь — Саманта демонстрирует «явные наклонности к чайлдфри», а персонаж Бриенны в «Игре престолов» отказалась от детей ради равенства с мужчинами.

«Даже в безобидной саге о Гарри Поттере, как нам кажется, можно найти намёк на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей. Правда, неизвестно, был ли это осознанный выбор либо что-то не сложилось», — говорится в материале.