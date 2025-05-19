Россиян напугали возможной блокировкой «Гарри Поттера» и «Игры престолов»
ПГ: «Гарри Поттера» и «Игру престолов» могут запретить за пропаганду чайлдфри
Обложка © фильм «Гарри Поттер и Орден Феникса», режиссер Дэвид Йейтс, сценаристы Майкл Голденберг, Дж.К. Роулинг / Kinopoisk
В России могут заблокировать серию фильму «Гарри Поттер» и сериалам «Секс в большом городе», «Карточный домик» и «Игра престолов». Об этом пишет «Парламентская газета». Причиной этого является вступление в силу 1 сентября 2025 года приказа Роскомнадзора, устанавливающего критерии для блокировки пропаганды чайлдфри в интернете.
Согласно данным критериям, под блокировку может попасть контент, побуждающий к отказу от рождения детей, оправдывающий такой отказ, демонстрирующий преимущества бездетности или представляющий негативный образ беременности, материнства и отцовства. Например, в «Сексе в большом городе» одна из героинь — Саманта демонстрирует «явные наклонности к чайлдфри», а персонаж Бриенны в «Игре престолов» отказалась от детей ради равенства с мужчинами.
«Даже в безобидной саге о Гарри Поттере, как нам кажется, можно найти намёк на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей. Правда, неизвестно, был ли это осознанный выбор либо что-то не сложилось», — говорится в материале.
Ранее Life.ru рассказал, что компания HBO официально утвердила актёрский состав, который примет участие в съёмках сериала по мотивам «Гарри Поттера». Например, профессора Северуса Снейпа сыграет актёр Паапа Эссьеду, а роль Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу. При этом, кто сыграет золотую троицу (Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли), пока остаётся загадкой.