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3 мая, 15:08

Малфой примет участие в сериале по мотивам «Гарри Поттера», но есть нюанс

Том Фелтон вернётся в мир «Гарри Поттера» в роли консультанта

Том Фелтон. Обложка © imdb

Том Фелтон. Обложка © imdb

Том Фелтон, звезда фильмов о Гарри Поттере, присоединится к команде нового сериала по мотивам книг Джоан Роулинг. Однако как сообщают источники Daily Mail, на этот раз актёр выступит в роли консультанта. Появление Фелтона на экране пока не планируется.

Эта новость вызвала волну обсуждений среди поклонников. Многие надеются, что это лишь часть сюрприза, и Том Фелтон все же появится в сериале. В социальных сетях фанаты активно обсуждают, какую роль он мог бы сыграть. Наиболее популярная теория — Люциус Малфой, отец его экранного персонажа Драко Малфоя.

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Стоит отметить, что перезагрузка «Гарри Поттера» в формате сериала — один из самых ожидаемых проектов последних лет. Шоу обещает более детально раскрыть сюжетные линии и персонажей, знакомых миллионам читателей по всему миру. Дата выхода и другие подробности пока держатся в секрете.

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Напомним, в 2022 году фанатов обрадовали новостью о том, что идет работа над сериалом по мотивам «Гарри Поттера», каждый сезон будет охватывать события, описанные в семи книгах Джоан Роулинг. В 2023 году был представлен тизер сериала, который вызвал большой интерес у поклонников. Ожидается, что сериал выйдет в 2026 году и будет доступен на платформе HBO Max.

Анастасия Никонорова
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