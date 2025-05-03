Малфой примет участие в сериале по мотивам «Гарри Поттера», но есть нюанс

Том Фелтон, звезда фильмов о Гарри Поттере, присоединится к команде нового сериала по мотивам книг Джоан Роулинг. Однако как сообщают источники Daily Mail, на этот раз актёр выступит в роли консультанта. Появление Фелтона на экране пока не планируется.

Эта новость вызвала волну обсуждений среди поклонников. Многие надеются, что это лишь часть сюрприза, и Том Фелтон все же появится в сериале. В социальных сетях фанаты активно обсуждают, какую роль он мог бы сыграть. Наиболее популярная теория — Люциус Малфой, отец его экранного персонажа Драко Малфоя.