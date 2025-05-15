В России будут запрещать фильмы, пропагандирующие чайлдфри

В России не будут выходить на большой экран фильмы, где содержится пропаганда движения чайлдфри или навязывается идея о том, что рождение детей не является неотъемлемой и важной частью жизни человека. Министерство культуры РФ намерено отказывать таким кинолентам в выдаче прокатного удостоверения, сообщается в приказе ведомства на портале правовой информации.

До нововведения в прокате отказывали картинам, где была пропаганда порнографии, насилия, нетрадиционных отношений и смены пола. Сейчас перечень пополнится пунктом о том, что и положительная окраска в сюжете отказа от деторождения станет причиной невыхода фильма. Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать пять лет