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15 мая, 19:24

В России будут запрещать фильмы, пропагандирующие чайлдфри

Минкультуры РФ запретил прокат фильмов c пропагандой отказа от деторождения

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В России не будут выходить на большой экран фильмы, где содержится пропаганда движения чайлдфри или навязывается идея о том, что рождение детей не является неотъемлемой и важной частью жизни человека. Министерство культуры РФ намерено отказывать таким кинолентам в выдаче прокатного удостоверения, сообщается в приказе ведомства на портале правовой информации.

До нововведения в прокате отказывали картинам, где была пропаганда порнографии, насилия, нетрадиционных отношений и смены пола. Сейчас перечень пополнится пунктом о том, что и положительная окраска в сюжете отказа от деторождения станет причиной невыхода фильма. Приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать пять лет

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Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил, что многодетность является непременным условием существования и развития цивилизации России, в стране не должно быть чайлдфри. Он призвал прививать молодёжи семейные ценности и любовь к детям.

Татьяна Миссуми
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