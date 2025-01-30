Патриарх Кирилл назвал непременное условие существования России и выступил против чайлдфри
Патриарх Кирилл назвал многодетность условием существования и развития России
Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Многодетность является непременным условием существования и развития цивилизации России, в стране не должно быть чайлдфри. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выступил в Госдуме на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
«Если им нравится чайлдфри – идите этим путём, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного», — сказал патриарх.
Следовательно, предстоятель РПЦ, нормальный, здоровый семейный образ жизни и многочадие являются непременным условиям существования нашей цивилизации и развития отечества.
Напомним, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри. Отказ от деторождения запрещено рекламировать в интернете, СМИ, кино и рекламе. Также запрещено продвигать это веяние среди детей. Органы власти будут предпринимать меры по защите несовершеннолетних от подобной информации.