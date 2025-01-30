Патриарх Кирилл назвал непременное условие существования России и выступил против чайлдфри

Многодетность является непременным условием существования и развития цивилизации России, в стране не должно быть чайлдфри. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он выступил в Госдуме на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.

«Если им нравится чайлдфри – идите этим путём, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного», — сказал патриарх.

Следовательно, предстоятель РПЦ, нормальный, здоровый семейный образ жизни и многочадие являются непременным условиям существования нашей цивилизации и развития отечества.