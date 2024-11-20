Оксана Самойлова выступила против чайлдфри

Блогерша Оксана Самойлова, известная своей активной позицией в социальных сетях, выступила на премии «Звезды хайпа» с заявлением о важности семейных ценностей и необходимости поднятия демографии в России. Жена Джигана отметила, что хотела бы видеть меньше людей, придерживающихся философии чайлдфри. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».

На вопрос журналиста, планируется ли в звёздной семье пополнение, Оксана Самойлова ответила намёком, высказавшись против чайлдфри. Кстати, пропаганду идеологии бездетности официально запретили в России.

Самойлова привела в пример крепкие семьи знаменитостей, такие как Паша Воля и Ляйсан Утяшева, Пашу и Ханна, Валерия и Иосиф Пригожин. По её мнению, они служат отличным примером, продвигают идею брака.

«Это полезно для общества, особенно в Год семьи, мы должны помнить о необходимости поднятия демографии страны», — добавила она.

Премия «Звезды хайпа» проводится второй раз. Это событие объединяет молодых исполнителей, покоривших интернет, и блогеров. На сцену Оксана Самойлова вышла в сопровождении своего нового питомца — козы, которая стала своеобразным символом её многодетной семьи. Блогерша появилась в эффектном «голом» топе из страз и черных брюках, а ее коза была одета в розовый свитер.

Оксана и ее муж, рэпер Джиган, состоят в браке с 2012 года и воспитывают четверых детей: трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида. Их семейная жизнь часто освещается в социальных сетях, где они делятся моментами из повседневности и своими взглядами на воспитание.