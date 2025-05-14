Скандальную игру Schedule I, которая учит подростков варить дурь, могут запретить в России

В России могут запретить компьютерную игру Schedule I, ставшую крайне популярной среди подростков. Основанием для этого может стать возможная пропаганда наркотиков — симулятор буквально учит геймеров выращивать запрещёнку. Об этом сообщает SHOT.

Schedule I вышла в марте текущего года и быстро заняла лидирующие позиции в рейтингах. Игра предлагает пользователям пройти путь от мелкого наркоторговца до криминального авторитета: игроки учатся выращивать марихуану, расфасовывать кокаин, сбывать наркотики и избегать ареста. Симулятор уже сколотил вокруг себя фанбазу, которая собирается в чатах и делится кейсами по выращиванию запрещёнки и способами толкнуть дозу, не привлекая внимание копов.

Геймплей Schedule I. Видео © Telegram / SHOT

В демо-версию может сыграть любой желающий, а полная версия стоит около 700 рублей. При этом средний онлайн игры — около 100 тысяч пользователей. По информации SHOT, к ситуации уже подключился Роскомнадзор. Ведомство инициировало проверку с целью установить, подпадает ли контент игры под действие закона о пропаганде наркотических средств. Итогом анализа может стать ограничение доступа к игре на территории России.