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Регион
30 апреля, 18:20

Новый тренд: Миллениалы и зумеры убираются в доме под музыку из игры The Sims

В Интернете набирает популярность новый тренд: миллениалы и зумеры слушают музыку из игры The Sims во время уборки. Многие говорят, что это помогает им лучше справляться с домашними делами, потому что они чувствуют себя персонажами игры.

Парень убирается под музыку из игры. Видео © Telegram / Креатив со звездочкой

К слову, в Spotify даже есть плейлист для уборки.

«Я реально стала гораздо продуктивнее убираться», — написала одна из участниц нового тренда.

«Миллениалы ставят лайк», — подхватила другая.

Плейлист под уборку. Фото © Telegram / «Креатив со звездочкой»

Плейлист под уборку. Фото © Telegram / «Креатив со звездочкой»

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Ранее в The Sims 4 вышло обновление, из-за которого все дети в игре стали беременными, включая персонажей мужского пола. Пользователи начали делиться скриншотами с беременными героями на форумах и в социальных сетях. Вскоре выяснилось, что это не беременность, а визуальный баг.

Обложка ©

Telegram / Креатив со звёздочкой

Алиса Хуссаин
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