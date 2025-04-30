Новый тренд: Миллениалы и зумеры убираются в доме под музыку из игры The Sims
В Интернете набирает популярность новый тренд: миллениалы и зумеры слушают музыку из игры The Sims во время уборки. Многие говорят, что это помогает им лучше справляться с домашними делами, потому что они чувствуют себя персонажами игры.
Парень убирается под музыку из игры. Видео © Telegram / Креатив со звездочкой
К слову, в Spotify даже есть плейлист для уборки.
«Я реально стала гораздо продуктивнее убираться», — написала одна из участниц нового тренда.
«Миллениалы ставят лайк», — подхватила другая.
Плейлист под уборку. Фото © Telegram / «Креатив со звездочкой»
Ранее в The Sims 4 вышло обновление, из-за которого все дети в игре стали беременными, включая персонажей мужского пола. Пользователи начали делиться скриншотами с беременными героями на форумах и в социальных сетях. Вскоре выяснилось, что это не беременность, а визуальный баг.
Telegram / Креатив со звёздочкой