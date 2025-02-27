В The Sims 4 внезапно забеременели все дети и навели жути на 85 млн игроков

Недавно в популярный симулятор жизни The Sims 4 добавили обновление, после которого все дети в игре стали беременны. Игроки на форумах и в соцсетях показали скриншоты с беременными детскими персонажами, однако проблема оказалась массовой.

Однако рожать, к счастью, не придётся — баг оказался визуальным. То есть фактически детские персонажи в The Sims 4, общая аудитория которой оценивается примерно в 85 млн игроков, не беременны, у них просто появились животы.