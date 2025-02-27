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27 февраля, 12:40

В The Sims 4 внезапно забеременели все дети и навели жути на 85 млн игроков

Баг с беременными детьми в игре The Sims 4 появился после выхода нового патча

Беременные дети в The Sims 4. Обложка © Reddit / r/Asmongold

Беременные дети в The Sims 4. Обложка © Reddit / r/Asmongold

Недавно в популярный симулятор жизни The Sims 4 добавили обновление, после которого все дети в игре стали беременны. Игроки на форумах и в соцсетях показали скриншоты с беременными детскими персонажами, однако проблема оказалась массовой.

Однако рожать, к счастью, не придётся — баг оказался визуальным. То есть фактически детские персонажи в The Sims 4, общая аудитория которой оценивается примерно в 85 млн игроков, не беременны, у них просто появились животы.

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Надеемся, что подобные баги обойдут стороной российский аналог The Sims, ведь ранее Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали идею создания такой игры. Геймдизайнер Дурново считает, что отечественным разработчикам вполне по силам такой масштабный проект.

Владимир Озеров
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