В The Sims 4 внезапно забеременели все дети и навели жути на 85 млн игроков
Баг с беременными детьми в игре The Sims 4 появился после выхода нового патча
Беременные дети в The Sims 4. Обложка © Reddit / r/Asmongold
Недавно в популярный симулятор жизни The Sims 4 добавили обновление, после которого все дети в игре стали беременны. Игроки на форумах и в соцсетях показали скриншоты с беременными детскими персонажами, однако проблема оказалась массовой.
Однако рожать, к счастью, не придётся — баг оказался визуальным. То есть фактически детские персонажи в The Sims 4, общая аудитория которой оценивается примерно в 85 млн игроков, не беременны, у них просто появились животы.
Надеемся, что подобные баги обойдут стороной российский аналог The Sims, ведь ранее Минцифры, Минтруд и Росмолодёжь поддержали идею создания такой игры. Геймдизайнер Дурново считает, что отечественным разработчикам вполне по силам такой масштабный проект.