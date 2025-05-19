Топ-15 лучших дорам 2025 года: от жестокой «Игры в кальмара» до «Института изучения картофеля» Новинки корейских и китайских дорам 2025, лучшие дорамы с русской озвучкой. От жестоких триллеров до комедийных мелодрам. Топ-подборка самых ожидаемых дорам Южной Кореи и Китая с высоким рейтингом в материале Life.ru. 19 мая, 05:00 Дорамы 2025: что смотреть, какие самые топовые. Обложка © Кадр из фильма «Игра в кальмара», «Девять пазлов», «Сы Цзинь», «Слабый герой» / Kinopoisk

Дорамы впервые появились в Японии. Это слово образовано от японского произношения английского TV drama, то есть «телевизионная драма». Классические японские дорамы — это, например, GTO, снятая по комиксу, или «Парень из электрички», основанная на реальной истории из Интернета. С момента их съёмки прошло уже около 20 лет, и теперь дорамы — это просто фильмы и сериалы из Восточной Азии, в том числе из Южной Кореи и Китая. Лучшие дорамы 2025 вы найдёте в нашей подборке.

Подборка китайских и южно-корейских дорам 2025

Новые дорамы 2025 — это подарок для поклонников жанра. Южно-корейская индустрия развлечений сейчас переживает настоящий бум, корейская поп-музыка, а также фильмы и сериалы становятся известны во всём мире и прекрасно идут на экспорт, с каждым годом расширяя свою аудиторию. К ним присоединяется китайская школа дорам: вы вряд ли найдёте там корейских «айдолов», зато китайцы как никто другой умеют снимать кино с высокой исторической точностью и показывать настоящую традиционную культуру.

«Амбиции любви» (Китай)

Лучшие дорамы 2025? Это субъективно. Но «Амбиции любви» — ожидаемая мелодраматическая премьера 2025 года. Фото © YouTube / Не скучный вечер

Жанр : мелодрама, романтика.

: мелодрама, романтика. Режиссёр : Чэнь Чан.

: Чэнь Чан. Когда выйдет: лето 2025.

лето 2025. Платформа : Tencent.

: Tencent. В главных ролях: Чжао Лу Сы, Уильям Чань, Вань Пэн, Тан Сяо Тянь, Гуань Цзыцзин.

«Амбиции любви» — это русское название, которое оказалось лучшей альтернативой прямому переводу с китайского. В Китае сериал называется «Позволь мне сиять». А роман, по которому его снимают, вообще называется «Большой Цяо и маленькая Цяо» авторства Чжан Юэ Жань. Мелодрама в стиле «Богатые тоже плачут» рассказывает о любви телеведущей Сюй Янь и её мужа из богатой семьи, Шэнь Хао Мина. Сюй пришла к успеху, скрывая своё прошлое, но она пытается найти себя и вскоре покидает мужа. Шэнь Хао Мин понимает, что сильно любит жену, и отправляется на поиски. Всё заканчивается хорошо. В апреле сериал получил лицензию на трансляции, актёры, исполняющие главные роли, уже работали вместе над другой дорамой. Более одного миллиона человек добавили сериал в коллекцию на стриминговом сервисе ещё до его выхода. Ждём!

«Институт изучения картофеля» (Южная Корея)

Новые дорамы! «Институт изучения картофеля» не идёт ни в какое сравнение с «Игрой в кальмара». Это позитивный, оптимистичный комедийный сериал. Фото © Кадр из фильма «Институт изучения картофеля», режиссёр Кан Иль-су, Щим Джэ-хён и др. / Kinopoisk

Жанр : комедия, мелодрама.

: комедия, мелодрама. Режиссёр : Кан Иль-су, Щим Джэ-хён.

: Кан Иль-су, Щим Джэ-хён. Когда выйдет: весна 2025.

весна 2025. Платформа : Netflix.

: Netflix. В главных ролях: Ли Сон-бин, Кан Тхэ-о, Ли Хак-чу, Ким Го-ын.

Если на свете есть дорама, противоположная знаменитой на весь мир «Игре в кальмара», то это «Институт изучения картофеля». Топовая комедийная дорама 2025 окунёт вас в сладкое чувство ностальгии по тем временам, когда студенты всем курсом ездили «на картошку». Сериал повествует о вечном противостоянии «деревенских» и «городских». Ким Ми-гён — специалистка по картофелю, она 12 лет работает в Институте изучения картофеля и любит своё дело. Когда в институт приезжает новый директор, городской парень Сон Бэк-хо, который сажает картофель только в теории, её жизнь круто меняется. Кан Тхэ-о — исполнитель главной мужской роли, и это его первый проект после армии.

«Девять загадок» (Южная Корея)

Дорамы в 2025 году выходят почти что каждую неделю! «Девять загадок» скоро окажутся на экранах страны. Эта страна — Южная Корея. Фото © Кадр из фильма «Девять пазлов», режиссёр Юн Джон-бин и др. / Kinopoisk

Жанр : детектив, триллер, криминал.

: детектив, триллер, криминал. Режиссёр : Юн Джон-бин.

: Юн Джон-бин. Когда выйдет: 21 мая 2025.

21 мая 2025. Платформа : Disney+.

: Disney+. В главных ролях: Ким Да-ми, Сон Сокку, Ким До-гон.

Криминальный триллер с элементами драмы. Главная героиня, Юн Ин-а, столкнулась с большой проблемой: всю её семью перебили у неё на глазах, девушка осталась единственным свидетелем. Убийцу не нашли, зато Юн стала лейтенантом, топовым профайлером, свои дела раскрывает быстро. Есть только один «висяк» — убийство её собственной семьи. На одно из дел её напарником назначают Ким Хан-эма, того самого офицера, что расследовал убийство семьи Ин-а. Теперь появился шанс на раскрытие этого преступления. Съёмками занимались студии Kakao Entertainment и Moonlight Film. Альтернативные названия — «Девятый пазл» или «Девять головоломок».

«Наше поколение» (Китай)

Дораму 2025 года «Наше поколение» в Китае и России очень ждут. Речь точно пойдёт не о миллениалах и даже не о зумерах. Фото © VK / Дорамы с русской озвучкой

Жанр : мелодрама, романтическая комедия.

: мелодрама, романтическая комедия. Режиссёр : Чжан Кай Чжоу.

: Чжан Кай Чжоу. Когда выйдет: лето 2025.

лето 2025. Платформа : Youku.

: Youku. В главных ролях: Чжао Цзинь Май, Чжан Лин Хэ, Ма Ци Юэ.

Романтическая комедия о Китае 90-х годов. Шикарный предлог для погружения в чувство ностальгии по времени, когда никого уже не отправляли на «картошку», а некоторые актёры дорам ещё даже не родились. Линь Ци Лэ — девушка, которая живёт в горах рядом с маленьким городком. Её прозвали «Инь Тао», или «Вишня». Она нежная, милая и добрая. Парень Цзян Цяо Си — полная противоположность, холодный, почти бесчувственный математик, который может уехать, не попрощавшись. Их любовь пережила не только разлуку, но и девяностые, поэтому она особенно нежна и сильна. Фильм снимали в прибрежном городе Вэйхай. Альтернативное название — «Вишнёвый янтарь», сериал снят по книге авторства Юнь Чжу.

«Этот парень — чёрный огненный дракон» (Южная Корея)

С этим парнем из дорамы 2025 лучше не ссориться. Ведь он — чёрный огненный дракон. Фото © Кадр из фильма «Этот парень — чёрный огненный дракон», режиссёр Ли Су-хён и др. / Kinopoisk

Жанр : комедия, мелодрама.

: комедия, мелодрама. Режиссёр : Ли Су-хён.

: Ли Су-хён. Когда выйдет: весна 2025.

весна 2025. Платформа : TVING.

: TVING. В главных ролях: Мун Га-ён, Чхве Хён Ук, Лим Сэ-ми.

Перевод названия в этом сериале точно соответствует корейскому. Но для американского рынка его адаптировали, назвав «Мой дорогой заклятый враг». Снят он по манхве, корейскому комиксу под названием «Чёрный соляной дракон». Это производственная романтическая мелодрама о девушке, которая узнала, что её новый коллега — человек, с кем они враждуют 16 лет подряд в онлайн-игре.

Дорамы 2025 с русской озвучкой

Давайте честно в этом признаемся, смотреть дорамы в оригинале или с русскими, может английскими, субтитрами может далеко не каждый. Это суперсила самых преданных фанатов азиатской культуры. Большинству любительниц и любителей корейских сериалов гораздо приятнее, когда герои говорят на знакомом языке. В связи с этим представляем подборку, где будут дорамы 2025 года с русской озвучкой.

«Мой идеальный секретарь» (Южная Корея)

Дорамы 2025: производственная драма, производственная драма и ещё раз производственная драма. Фото © Кадр из фильма «Мой идеальный секретарь», режиссёр Хам Джун-хо, Ким Джэ Хон и др. / Kinopoisk

Жанр : комедия, мелодрама.

: комедия, мелодрама. Режиссёр : Хам Джун-хо, Ким Джэ Хон.

: Хам Джун-хо, Ким Джэ Хон. Когда выйдет: 2025.

2025. Платформа : Иви.

: Иви. В главных ролях: Хан Джи-мин, Ли Джун-хёк, Ким До-хун.

Вы даже можете посмотреть её на Иви! «Мой идеальный секретарь» — это романтическая комедийная мелодрама, которая максимально приближена к южно-корейской реальности. По сюжету главная героиня, владелица агентства по подбору персонала, не интересуется в жизни ничем, кроме работы. У неё есть обаятельный секретарь, их отношения развиваются стремительно. Оказывается, что он ещё и одинокий отец. Служебный роман становится зачатком новой ячейки общества. Теперь частичка работы приходит к главной героине домой.

«Королева Вонгён» (Южная Корея)

«Королева Вонгён» — дорама, основанная на реальных событиях корейской истории. Фото © Кадр из фильма «Королева Вонгён», режиссёр Ким Сан-хо и др. / Kinopoisk

Жанр : драма, история, биография.

: драма, история, биография. Режиссёр : Ким Сан-хо.

: Ким Сан-хо. Когда выйдет: 2025.

2025. Платформа : Иви.

: Иви. В главных ролях: Чха Джу-ён, Ли Хён-ук, Ли И-дам, Ли Щи-а.

Историческая дорама основана на событиях конца XIV века, в истории страны это была эпоха Чосон. Ван Тхэджо (правитель) готовится к отходу в мир иной, выбирая себе наследника из многочисленных сыновей. Ли Банвон — один из кандидатов, он заручился помощью жены. Но не всё так просто: правитель объявляет преемником другого. Но Вонгён-ванху всё равно станет королевой.

«Учебная группа» (Южная Корея)

Вау! Из этой дорамы 2025 года мы можем узнать больше о жизни корейских пэтэушников! Фото © Кадр из фильма «Учебная группа», режиссёр Ли Джан-хун и др. / Kinopoisk

Жанр : боевик, комедия.

: боевик, комедия. Режиссёр : Ли Джан-хун.

: Ли Джан-хун. Когда выйдет: 2025.

2025. Платформа : Иви.

: Иви. В главных ролях: Хван Мин-хён, Хан Джи-ын, Чха У-мин, Ли Джон-хён.

Комедийный боевик о повседневности корейских студентов трудовых училищ. Хулиган хочет поднять себе оценки, поэтому формирует специальную учебную группу. Туда он берёт студентов, которые хорошо разбираются в том или ином предмете. Они его учат, а взамен получают покровительство и защиту. Фильм насыщен яркими сценами боёв с использованием приёмов из азиатских боевых искусств, и всё это происходит в учебном заведении.

«Ресторан Хо» (Южная Корея)

«Ресторан Хо» — дорама о том, что средневековый человек в нашем времени не пропадёт, но не наоборот. Фото © Кадр из фильма «Ресторан Хо», режиссёр О Хван-мин и др. / Kinopoisk

Жанр : фантастика, мелодрама.

: фантастика, мелодрама. Режиссёр : О Хван-мин.

: О Хван-мин. Когда выйдет: весна 2025.

весна 2025. Платформа : Иви.

: Иви. В главных ролях: Ли Су-мин, Ким Мин-сок, Чху Со-джон .

«Ресторан Хо» — фантастическая комедия о путешествиях во времени. Снова эпоха Чосон, мыслитель Хо Кюн внезапно перемещается оттуда в Сеул 2025-го. Ему придётся стать шеф-поваром ресторана и даже расследовать убийство. Исполнителями главных ролей стали известные айдолы-музыканты, Сюмин из группы EXO и Экси из группы WJSN.

«За неделю до моей смерти» (Южная Корея)

Грустное фэнтези о том, как тяжело терять близкого человека. Дорамы 2025 не перестают держать зрителей в эмоциональном напряжении. Фото © Кадр из фильма «За неделю до моей смерти», режиссёр Ким Хе-ён, Чхве Ха-на и др. / Kinopoisk

Жанр : фэнтези, мелодрама.

: фэнтези, мелодрама. Режиссёр : Ким Хе-ён, Чхве Ха-на.

: Ким Хе-ён, Чхве Ха-на. Когда выйдет: весна 2025.

весна 2025. Платформа : Иви.

: Иви. В главных ролях: Кон Мён Ким, Мин-ха Чон, Гон-джу, О У-ри.

У девушки Чон Хи-ван случилось несчастье: её первая школьная любовь, лучший друг, погиб. Спустя шесть лет он снова появляется у неё на пороге. Нет, чуда не произошло, он не выжил. Парень просто стал ангелом смерти, он пришёл к Хи-ван, чтобы предупредить её. Девушке осталось жить всего неделю. Ангел должен помочь ей завершить земные дела.

Самые ожидаемые дорамы 2025

Настало время настоящих хитов! Далее мы перечислим самые ожидаемые дорамы 2025 года, те корейские и китайские сериалы, которые завоевали толпы поклонников как на родине, так и за границей. Не обойдётся без «тайтлов», которые у всех на слуху, но кое-какие азиатские картины вы можете для себя открыть. Самые ожидаемые дорамы 2025 года в подборке Life.ru.

«Игра в кальмара» (Южная Корея)

Триумфальное возвращение Сон Ки Хуна: в этой дораме оно увенчается успехом или нет? Фото © Кадр из фильма «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк и др. / Kinopoisk

Жанр : драма, триллер.

: драма, триллер. Режиссёр : Хван Дон-хёк.

: Хван Дон-хёк. Когда выйдет: лето 2025.

лето 2025. Платформа : Netflix.

: Netflix. В главных ролях: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су, Чон Хо-ён.

Настоящий «бэнгер» в мире дорам порадует нас и в 2025 году. В декабре 2024 Хван Дон Хёк подарил миру второй сезон легендарного сериала про смертельные игры. Летом этого года выйдет третий сезон, который должен стать заключительным в основной сюжетной арке истории. Интересный факт: второй и третий сезон снимали одновременно. Что нас ждёт под конец «Игр в кальмара»? Сможет ли Сон Ки-хун восстановить справедливость? Узнаем летом.

«Слабый герой» (Южная Корея)

Фото © Кадр из фильма «Слабый герой», режиссёр Ю Су-мин, Пак Тан-хи и др./ Kinopoisk

Жанр : криминал, драма.

: криминал, драма. Режиссёр : Ю Су-мин, Пак Тан-хи.

: Ю Су-мин, Пак Тан-хи. Когда выйдет: весна 2025.

весна 2025. Платформа : Netflix.

: Netflix. В главных ролях: Пак Чи-хун, Чхве Хён-ук, Хон Гён, Ким Су-гём.

«Слабый герой» вышел в далёком 2022 году. Это был сезон первый. В 2025 году дорама порадовала нас вторым сезоном. Эпичная драма о школьной травле и о слабом мальчике, который решил в одиночку, пользуясь интеллектом, дать отпор хулиганам. Ён Щи-ын мечтает изменить школьную систему, где насилие — это давно норма, а слабость — худший порок. У него это может получиться: он признан лучшим учеником школы.

«Сы Цзинь» (Китай)

«Сы Цзинь» — дорама 2025 года о любви, которая оставляет в сердце чувство надежды. Фото © Кадр из фильма «Сы Цзинь», режиссёр Ли Каи, Ван Вэй и др. / Kinopoisk

Жанр : мелодрама, фэнтези.

: мелодрама, фэнтези. Режиссёр : Ли Каи, Ван Вэй.

: Ли Каи, Ван Вэй. Когда выйдет: весна 2025.

весна 2025. Платформа : Иви.

: Иви. В главных ролях: Цзин Тянь, Сунь Цзуцзюнь, Бай Бинкэ, Сюй Хао.

История основана на комиксе автора Дунтяньдэлюе. Вокруг красавицы Сы Цзинь происходят трагические события. Отец казнён, брат утонул, сестра решила уйти из жизни. Но любовью и семьёй девушки становится Юй Цзинь. Он оказывается «кухонным самураем» и убивает девушку. Но Вселенная плохо отнеслась к такой несправедливости: Сы Цзинь отправляется в прошлое, за десять лет до трагичных событий. Она пытается заработать на парфюмерии, поменять карму и расследует убийства девушек.

«Спроси у звёзд» (Южная Корея)

«Спроси у звёзд» — дорама 2025 года о самых достойных людях, которые побывали в космосе. Фото © Кадр из фильма «Спроси у звёзд», режиссёр Пак Щин-у и др. / Kinopoisk

Жанр : фантастика, мелодрама, комедия.

: фантастика, мелодрама, комедия. Режиссёр : Пак Щин-у.

: Пак Щин-у. Когда выйдет: 2025.

2025. Платформа : Netflix.

: Netflix. В главных ролях: Кон Хё-джин, Ли Мин-хо, О Джон-сэ, Хан Джи-ын.

Это настоящая фантастика из страны, которая отправила на МКС женщину в качестве своего первого космонавта и удостоверилась, что у этой женщины на орбите будет корейская капуста, кимчи. Речь о Ли Со Ён, первом космонавте Южной Кореи. По сюжету акушер-гинеколог Кон Рён прилетает в космос в качестве туриста. На станции он знакомится с американской кореянкой Евой Ким. Она профессиональный астронавт, и этот роман будет особенно интересным, потому что произойдёт в невесомости. В съёмках принимало участие всего шесть актёров: космические станции часто немноголюдны.

«Когда жизнь даёт тебе мандарины» (Южная Корея)

Дорама 2025 года перефразирует англо-саксонскую поговорку о том, что делать, когда жизнь даёт тебе лимоны. Фото © Кадр из фильма «Когда жизнь даёт тебе мандарины», режиссёр Ким Вон-сок и др. / Kinopoisk

Жанр : романтика, повседневность, мелодрама.

: романтика, повседневность, мелодрама. Режиссёр : Ким Вон-сок.

: Ким Вон-сок. Когда выйдет: весна 2025.

весна 2025. Платформа : Netflix.

: Netflix. В главных ролях: Ли Джи-ын, Пак По-гом, Мун Со-ри, Пак Хэ-джун.

Очень милая и уютная романтическая дорама. Неуёмная бунтарка Э Сун родом из Чеджу хочет стать поэтессой. Шансы велики, ведь в корейской истории поэтесс было достаточно. В девушку без ума влюблён тихоня Кван Сик, «непреклонный железный человек». Он в ней души не чает, всегда поддерживает, помогает и защищает от всего мира, когда это понадобится. В общем, перед нами сериал про гармоничные отношения, который просто приятно смотреть, потому что он ещё и красивый. Действие сериала разворачивается в 70-е.

Если честно, мы начали переживать за героев дорамы «Когда жизнь даёт тебе мандарины» прямо сейчас. Дело в том, что в 80-е в Южной Корее была гражданская война, вдвойне интересно, как сложатся судьбы героев в таких жёстких обстоятельствах. Не забываем и про китайские приключения Сы Цзинь, а от сюжетных перипетий «Игры в кальмара» прямо голова идёт кругом. Кстати, Life.ru нашёл очень интересные турецкие сериалы.

Авторы Любовь Свободная