«Этернавт» 2025: легендарный постапокалиптический комикс теперь на экране 30 апреля 2025 года на Netflix вышел научно-фантастический сериал «Этернавт», который снят по культовому комиксу Гектора Остерхельда. В главной роли — Рикардо Дарин. О новой постапокалиптической драме читайте подробнее в материале Life.ru. 13 мая, 21:37 Сериал «Этернавт» снят по аргентинскому комиксу. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из сериала «Этернавт», режиссёр Бруно Станьяро / Kino-teatr

Платформа Netflix давно приучила нас, что интересные проекты могут приходить со всего света, достаточно вспомнить испанский «Бумажный дом». Однако даже на этом фоне успех аргентинского «Этернавта» (El Eternauta) стал сюрпризом. Сериал, основанный на легендарном, но малоизвестном за пределами Южной Америки комиксе 1950-х, появился на платформе без особой помпы. Однако, вопреки скромным ожиданиям, эта мрачная и гипнотическая версия апокалипсиса почти мгновенно взлетела в чартах и спровоцировала бурные дискуссии. Она стала очередным доказательством, что хиты рождаются не только в Голливуде. Но так ли хорош сериал на самом деле и стоит ли внезапный ажиотаж вашего внимания? Чем этот сай-фай проект заслужил столь пристальное внимание зрителей по всему миру? Постараемся в этом разобраться.

Даты выхода 1 сезона сериала «Этернавт»

Премьера сериала «Этернавт» состоялась 30 апреля 2025 года на платформе Netflix. 1-й сезон состоит из 6 серий:

Игра в карты (Noche de truco) Выходите на солнце (Salgan al sol) Магнетизм (El magnetismo) Кредо (Credo) Горизонт (Paisaje) Холодный томатный сок (Jugo de tomate frío)

Продолжительность серий — 44–68 минут.

Трейлеры и фото

Трейлер сериала. Видео © YouTube / MelorFilm











Сюжет сериала «Этернавт»

Снежный апокалипсис в жарком Буэнос-Айресе

Действие сериала «Этернавт» разворачивается в летнем Буэнос-Айресе, где внезапный снегопад становится началом апокалипсиса. В разгар знойного вечера небо затягивает тучами, пропадает электричество, техника отключается, а с неба начинает сыпаться смертоносный снег. Последний раз снег здесь выпадал в 2007 году, и никто не ожидал, что он вернётся — тем более таким опасным: малейшее соприкосновение с любой снежинкой означает верную смерть.

Завязка интригует, но не поражает новизной. Успех таких историй зиждется на развитии событий и харизме героев. В первых эпизодах «Этернавта» с этим проблемы: герои — в основном пожилые аргентинцы, которые пока не демонстрируют ничего захватывающего. После просмотра дебютной серии возникает вопрос: «А стоит ли продолжать?» Однако сериал постепенно набирает обороты, становясь всё интереснее.

Правила игры меняются

В «Этернавте» нет чётких законов выживания. Герои только начинают приспосабливаться к смертоносному снегу, как на них обрушиваются новые угрозы. Каждый эпизод добавляет новые проблемы, трагедии и неожиданные повороты, заставляя зрителя жаждать продолжения.

Главный герой — Хуан Сальво, ветеран с тяжёлым прошлым. Он встречает катастрофу за карточным столом в кругу друзей. Вместе они запираются в доме, обматываются плёнкой и мастерят защитные костюмы из подручных средств.

Но чем дальше, тем яснее: это не просто природная аномалия. За снежным кошмаром скрывается нечто более зловещее — угроза из космоса. Но поскольку истинный враг поначалу невидим, даже немногие выжившие группы разъедаются изнутри подозрительностью и отчаянием.

Тайны прошлого и загадочные видения

Сальво преследуют странные приступы и видения, связывающие происходящее с его прошлым. Это галлюцинации или подсказки? И как всё это связано с текущими событиями?

Сюжет интригует с первых минут, но развивается неспешно, как падающий с неба ядовитый снег. Здесь нет голливудского экшена, пафосных речей или безбашенного героизма. Это история о простых людях, пытающихся пережить кризис.

Герои — не безрассудные подростки, а зрелые люди, которым тяжело расставаться с привычной жизнью. Но появление из зловещего снегопада гигантских хищных жуков заставляет их бросить всё и искать спасение.

Действие без лишнего пафоса

В сериале есть захватывающие сцены — особенно когда на героев нападают мутанты. Но акцент сделан не на них. Персонажи постоянно в движении: они спасают друг друга, ищут выход, пытаются выжить.

Главная сила «Этернавта» — в сюжетных поворотах, которые не дают зрителям отвлечься. Однако сериал не лишён недостатков: избыток необязательных диалогов, раздражающие второстепенные персонажи и скромная графика, особенно заметная к финалу, где визуальных эффектов становится больше.

Эти минусы, пожалуй, не позволят «Этернавту» войти в список классики постапокалипсиса. Но плюсов достаточно, чтобы провести за просмотром пару вечеров с удовольствием.

Чем закончится история?

Удастся ли героям спастись? Лучше посмотреть самим — спойлерить не будем. Хотя некоторые могут догадаться о финале, ведь сериал основан на популярном комиксе 1957 года.

Кстати, кто такие «этернавты»? Ответ — в комиксе. Раскрывать значение этого термина мы не станем, иначе это испортит весь просмотр. Достаточно сказать, что в этом слове скрывается главный сюжетный поворот.

Актёры и роли

Рикардо Дарин — Хуан Сальво, «обычный человек, попавший в экстраординарную ситуацию».

— Хуан Сальво, «обычный человек, попавший в экстраординарную ситуацию». Карла Петерсон — Елена, бывшая жена Сальво.

— Елена, бывшая жена Сальво. Сезар Тронкосо — Альфредо Фавалли («Тано»).

— Альфредо Фавалли («Тано»). Андреа Пьетра — Ана, жена Фавалли.

— Ана, жена Фавалли. Ариэль Сталтари — Омар, оригинальный персонаж, созданный для сериала.

— Омар, оригинальный персонаж, созданный для сериала. Марсело Субиотто — Лукас, друг Сальво.

— Лукас, друг Сальво. Мора Физз — Клара Сальво, дочь Хуана и Елены.

— Клара Сальво, дочь Хуана и Елены. Клаудио Мартинес Бель — Польски («Русо»), друг Сальво.

— Польски («Русо»), друг Сальво. Орианна Карденас — Инга, оригинальный персонаж, созданный для сериала.

Интересные факты о сериале

Сериал основан на комиксе, который вышел в Аргентине в 1957 году.

Действие сериала перенесено в наши дни, при этом создатели сохранили основную идею комикса: трудности коллективной борьбы с безличным, жестоким угнетением.

В проекте было задействовано порядка 2900 актёров и статистов, а для реквизита использовано около 250 единиц оружия 20 различных моделей.

Для создания снежных сцен было использовано около 410 тонн соли, 4 тонны целлюлозы и 600 кг экологического «экоснега».

В сериале даже снегопад звучит необычно: он сопровождается постоянным гулом, создавая ощущение нависающей угрозы.

Netflix настоял на том, чтобы сериал был снят на испанском языке и обязательно в Буэнос-Айресе.

О комиксе

«Этернавт» (The Eternaut) — культовый комикс, созданный талантливым дуэтом: сценаристом Эктором Оэстерхельдом и художником Альберто Бреччиа. Впервые опубликованный в 1957 году, он стал знаковым произведением не только для Аргентины, но и для мировой графической новеллы.

Страницы «Этернавта» мгновенно узнаются по экспериментальному подходу Бреччиа к изобразительному языку. Его экспрессионистская графика разрывает шаблоны традиционной иллюстрации — линии пульсируют, тени сгущаются, а композиции порой балансируют на грани абстракции, создавая почти физически ощутимое напряжение.

Под оболочкой научно-фантастического повествования скрывается многослойное произведение, в котором внимательный читатель обнаружит прозрачные аллюзии на военную диктатуру Аргентины. Через фантастические образы авторы рассказывают о реальных травмах общества, превращая развлекательный жанр в мощное социальное высказывание.

Российский читатель может познакомиться с этим значимым произведением благодаря изданию «Этернавт. Графический роман», выпущенному издательством «Питер» в 2022 году. Компактный том в 64 страницы с возрастным ограничением 16+ открывает дверь в мир одного из самых значительных латиноамериканских комиксов.

Особую ценность русскоязычному изданию придаёт предисловие, написанное Ильёй Стоговым — известным российским прозаиком, переводчиком и журналистом, чья страсть к коллекционированию комиксов позволила ему представить произведение в правильном историческом и культурном контексте.

Рейтинги, отзывы и рецензии

По данным на 7 мая 2025 года, средняя оценка серий сериала «Этернавт» (El Eternauta) по версии сервиса MyShows.me — 4,153 балла.

Рейтинг IMDb — 7,6.

Рейтинг «Кинопоиска» — 6,7.

Rotten Tomatoes — от критиков 93%, от зрителей — 95%.

Кэри Лейн из Collider поставила сериалу семь баллов из 10, назвав его «жуткой апокалиптической историей, которая способна затянуть зрителя в свой мир».

поставила сериалу семь баллов из 10, назвав его «жуткой апокалиптической историей, которая способна затянуть зрителя в свой мир». Джонатан Уилсон в обзоре для Ready Steady Cut дал шоу четыре звезды из пяти, охарактеризовав его как «медленную, сосредоточенную на персонажах драму с яркой визуальной подачей и крайне мрачными поворотами».

дал шоу четыре звезды из пяти, охарактеризовав его как «медленную, сосредоточенную на персонажах драму с яркой визуальной подачей и крайне мрачными поворотами». Ноэл Мюррей из IGN оценил сериал на семь из 10, назвав его «неторопливой, но хорошо сыгранной и визуально выразительной историей о конце света».

Новости проекта

1 мая 2025 года платформа Netflix объявила о разработке второго сезона сериала «Этернавт». По словам продюсеров, в продолжении сериала «будет раскрыто множество научно-фантастических концепций, которые были лишь намечены в первом сезоне». Ориентировочно, выход второго сезона запланирован на 2026 год.

Авторы Андрей Соколов