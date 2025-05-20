Жуть, сказка и экшен Гая Ричи: 3 новых фильма, которые можно посмотреть в цифровых кинотеатрах с 20 мая
Для любителей первыми смотреть все новинки рассказываем, какие три фильма нельзя упустить из виду. Премьера назначена уже на сегодня, 20 мая, а это значит, что с планами на вечер определиться так же легко, как выбрать одно кино из трёх.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Источник вечной молодости», режиссёр Гай Ричи / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Очи», режиссёр Исайя Сэксон / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Улица страха: Королева выпускного», режиссёр Исайя Сэксон / Kino-teatr, © Freepik
Заглядывая в календарь, мы обнаружили сразу три захватывающие премьеры, которые точно не оставят вас равнодушными! Стриминговые платформы подготовили для нас совершенно разные проекты — от захватывающего триллера до трогательной мелодрамы, и каждый найдёт себе кино на вечер по душе. Готовьтесь к путешествию в мир совершенно разных эмоций и впечатлений! Три совершенно непохожие друг на друга киноленты, каждая со своей уникальной атмосферой — вот что ждёт вас в ближайшие дни. Не пропустите шанс погрузиться в захватывающие истории, которые точно оставят свой след! Итак, что посмотреть вечером: сказку, триллер или мелодраму.
«Источник вечной молодости»
Видео © YouTube / Apple TV
Премьера: 23 мая (Apple TV+)
Страна: США
Жанр: приключения, фэнтези
Режиссёр: Гай Ричи
В главных ролях: Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес и Донал Глисон
Масштабное приключение от непревзойдённого Гая Ричи ждёт зрителей 23 мая! В центре сюжета — история давно отдалившихся брата и сестры, вынужденных объединиться ради дерзкого ограбления века, целью которого становится легендарный Фонтан молодости. Герои думают, что у них есть преимущество — глубокое знание истории, которое они используют в поисках мифического источника бессмертия. Но поможет ли им это на пути к самому спрятанному сокровищу мира? Это эпическое путешествие не только проверит брата и сестру на прочность, но и кардинально изменит жизни героев. Звёздный состав актёров — Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес и Донал Глисон — гарантирует историю, полную драйва и экшена. Готовьтесь к захватывающему приключению, полному неожиданных поворотов!
«Очи»
Видео © YouTube / А24
Премьера: 20 мая (A24)
Страна: США, Финляндия, Великобритания
Жанр: фэнтези, семейный
Режиссёр: Исайя Сэксон
В главных ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон и Финн Вулфхард
На отдалённом острове, окружённом бескрайним океаном и покрытом густыми лесами, живёт юная Юрайя. Эти леса полны удивительных, а порой и опасных животных, но самые страшные легенды рассказывают о таинственных существах — очи. Многие считают их всего лишь вымыслом, детской страшилкой, другие же верят, что это враждебные, коварные создания. Но однажды Юрайя находит в чаще леса маленького, потерявшегося детёныша очи. Девочка, полная сострадания и смелости, решает помочь малышу вернуться к семье. Это путешествие станет для Юрайи не только опасным приключением, но и возможностью доказать всем жителям острова, что дружба с очи гораздо лучше, чем страх и ненависть. Ей предстоит преодолеть недоверие взрослых и найти общий язык с необычным существом, раскрыть тайну очи и изменить отношение людей к ним навсегда.
«Улица страха: Королева выпускного»
Видео © YouTube / FRESH Trailers
Премьера: 23 мая (Netflix)
Страна: США
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Режиссёр: Мэтт Палмер
В главных ролях: Индия Фаулер, Сюзанна Сон, Фина Страцца, Дэвид Яконо, Элла Рубин
Май 1988 года. Воздух накаляется в предвкушении выпускного бала, и среди претенденток на корону королевы разворачивается настоящая война. Однако привычный порядок вещей нарушает появление дерзкой аутсайдерши, бросающей вызов школьным тусовщицам. Вскоре ситуация принимает неожиданный и жуткий оборот: девушки, претендовавшие на корону, начинают таинственно исчезать одна за другой.
Каждая премьера — от трогательной истории о дружбе девочки и загадочного существа до захватывающего хоррора, окутанного тайной исчезновений на выпускном вечере — предлагает свой уникальный опыт и яркие эмоции. Какой фильм покорит ваше сердце? Не упустите шанс погрузиться в эти удивительные миры и провести незабываемые киновечера! А ранее Life.ru рассказывал про 15 лучших дорам 2025 года, премьеры которых ждут все поклонники корейских и китайских сериалов.
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