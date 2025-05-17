7 самых сексуальных советских актёров по версии нейросети: Даже робот не смог устоять

Они вызывали восхищение у женской аудитории и считались эталонами советского мужчины. Гражданки СССР мечтали, чтобы их мужья были хотя бы немного похожи на них. Эти советские актёры стали секс-символами в стране, где секса не было. А своей галантностью и ухоженностью они давали фору голливудским красавчикам тех времён. Уютная красота советского человека, подкреплявшаяся глубиной его внутреннего мира, ценилась выше, чем поверхностная западная брутальность. В материале расскажем, кого нейросеть сочла королями советской красоты.

1. Василий Лановой

Василий Лановой — признанный лидер нашей подборки. Фото © РИА Новости / В. Уваров

Первое место занимает Василий Лановой. За свою карьеру он успел сыграть как фронтовиков, так и обергруппенфюрера СС («Семнадцать мгновений весны»). В детстве будущему советскому актёру немецкие солдаты выпустили пулемётную очередь прямо над головой, после чего тот стал заикаться. Василий Семёнович проделал над собой титаническую работу, поборов как заикание, так и посттравматический синдром. По-настоящему полюбился Лановой советским женщинам после того, как сыграл Артура Грея в «Алых парусах». Так и зародилось его амплуа — благородный герой с правильными чертами лица и большим сердцем. Даже роли офицера СС и кардинала Ришелье никак не испортили такую репутацию. Скорее наоборот — открыли актёру путь к экспериментам.

2. Вячеслав Тихонов

Его любили так самозабвенно, что сейчас на телевидении думают о дипфейках... Фото © Kinopoisk

Вячеслав Тихонов запомнился нам как советский разведчик под прикрытием Штирлиц («Семнадцать мгновений весны»). Его первая роль тоже оказалась по-советски героической. Это был подпольщик Володя Осьмухин в фильме «Молодая гвардия» 1948 года. В оскароносной экранизации «Войны и мира» он играл Болконского. Набор образов уже достаточный, чтобы стать кумиром советских женщин и объектом зависти их мужчин. Сдержанность, интеллект, внутренняя сила — таким Тихонов запомнился современницам.

3. Олег Янковский

Олег Янковский — благородный кавалер, о котором мечтали тысячи советских женщин. Фото © РИА Новости

Если советской женщине никогда не был симпатичен Олег Янковский, у неё нет сердца... Или, возможно, у неё просто совсем другой вкус на мужчин, например, в стиле Людмилы Калугиной из «Служебного романа». Олег Иванович полюбился советским зрителям уже с первой роли — это был Генрих Шварцкопф из фильма «Щит и меч» 1968 года. А роль Франциска Скорины, белорусского просветителя, показала боссам советской киноиндустрии, что Янковский может играть не только их современников, но и исторических персонажей. Его без проблем утвердили на роль барона Мюнхгаузена, и тогда родоначальника актёрской династии полюбили не только советские женщины, но и все члены их семей. Некоторое время Янковский был настоящим секс-символом СССР. Нейросеть поставила его на почётное третье место.

4. Михаил Боярский

Михаил Боярский — актёр, фанат «Зенита» и автор песни «Зеленоглазое такси». Фото © Kinopoisk

За свою блистательную карьеру Михаил Боярский успел сыграть декабриста, конвоира, кота и, конечно же, мушкетёра Д'Артаньяна. Последняя роль принесла ему всесоюзную известность, а на съёмках Боярский чуть не умер. Дошло до того, что Михаил Сергеевич стал звездой высочайшего уровня и во многих фильмах играл самого себя. Широкополая шляпа, усы, флаг «Зенита» — без этих атрибутов нельзя представить себе публичный образ Боярского. В честь него назвали коктейль в Санкт-Петербурге, а на протяжении десятилетий женщины сходили по нему с ума. Стоит только посмотреть, сколько наших соотечественниц собиралось на его музыкальных концертах!

5. Николай Ерёменко – младший

Николай Ерёменко всем своим видом символизирует тепло и душевность лучших советских мужчин. Фото © kino-teatr

Молодой человек из Витебска с добрым лицом и спокойным нравом — таким запомнился зрителям Николай Ерёменко – младший. В 1980 году Николай Николаевич был признан лучшим актёром — так решил простой советский народ. Всесоюзную славу ему принесла роль в первом отечественном боевике «Пираты XX века». Там он играет хорошего парня, механика корабля «Нежин» Сергея Сергеевича. Приёмами восточных боевых искусств он даёт отпор противникам, безжалостным пиратам. Но Ерёменко-младший — не только актёр боевиков. Он играл и в исторической драме «Эскадрон гусар летучих», и в фильме «31 июня», и даже в сериале «Бригада». Спортивная фигура, мужественная, но не брутальная внешность, обаяние — всё это сделало его секс-символом.

6. Андрей Миронов

Андрей Миронов стал мечтой советских женщин, желанной и недосягаемой. Фото © Kinopoisk

Обаятельный, остроумный, спортивный, романтичный... Андрей Миронов был главнокомандующим огромной армии поклонниц. Лёгкость, с которой он двигался по сцене, поражала в 1960-х годах всех его коллег. Очень скоро талант Миронова вышел на широкие экраны, о нём узнали миллионы. «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 стульев», «Обыкновенное чудо» — все эти роли сделали его кумиром женщин. Кстати, Миронов оставил после себя не только фильмы — он выпускал свои музыкальные альбомы.

7. Александр Абдулов

Александр Абдулов — харизматичный, надёжный герой, который западал в душу надолго. Фото © Kinopoisk

Александр Абдулов покорял своих поклонниц открытым взглядом, искренностью, обаятельной улыбкой... Он идеально вписывался в образ героя, с которым вы чувствуете себя в безопасности. Его часто звали играть в сказках, и Александр Григорьевич не отказывался. Именно на съёмках «Обыкновенного чуда» или «Чародеев» ковался его образ идеального романтического героя. Он часто играл иностранцев — французов, англичан: видимо, коллеги из индустрии кино понимали, что таких мужчин, как Абдулов, не каждый день встречаешь на улицах советских городов.