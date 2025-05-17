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17 мая, 05:22

Актёр Глеб Калюжный уйдёт на срочную службу в армию 27 мая

Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy

Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy

Российский актёр Глеб Калюжный пойдёт служить в армию со дня на день, он отправится на срочную службу уже 27 мая. Об этом рассказал РИА «Новости» его агент Григорий Сухов.

«27 мая Глеб идёт в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — заявил он.

В каких именно войсках будет служить Калюжный — пока неизвестно, он данной информации также не знает.

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Напомним, что в марте против актёра было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от воинской службы, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы. Калюжный пытался избежать призыва, симулируя сотрясение мозга. Выяснилось, что он в течение шести лет игнорировал повестки. Однако, после допроса в Следственном комитете, артист в сопровождении адвокатов явился в военкомат.

Наталья Афонина
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