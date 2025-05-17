Актёр Глеб Калюжный уйдёт на срочную службу в армию 27 мая

Российский актёр Глеб Калюжный пойдёт служить в армию со дня на день, он отправится на срочную службу уже 27 мая. Об этом рассказал РИА «Новости» его агент Григорий Сухов.

«27 мая Глеб идёт в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — заявил он.