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6 марта, 15:37

Глеб Калюжный после допроса в СК поехал с адвокатами в военкомат

Уклонявшийся шесть лет от призыва актёр Глеб Калюжный сразу после допроса в Следственном комитете вместе с адвокатами поехал в военкомат. Судя по всему, он решил оформиться на срочную службу, чтобы избежать уголовного наказания. Кадры с артистом публикует Mash.

Актёр Калюжный приехал в военкомат. Видео © Telegram / Mash

Калюжный может получить два года тюрьмы за уклонение от службы в армии. У него нет освобождения и права на отсрочку, при этом ближайший призыв начнётся 1 апреля. Судя по всему, актёр решил избежать тюремного заключения, отправившись в ряды ВС РФ добровольно.

Вышел с допроса и нервно закурил: Life.ru застал Глеба Калюжного у здания СК
Вышел с допроса и нервно закурил: Life.ru застал Глеба Калюжного у здания СК

Напомним, что 26-летний актёр Глеб Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию и не являлся в военкомат по повесткам. Затем он сам приехал в СК с покаянием. Против него возбуждено уголовное дело об уклонении от службы в армии.

Обложка ©

Telegram / Mash

Татьяна Миссуми
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