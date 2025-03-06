Глеб Калюжный после допроса в СК поехал с адвокатами в военкомат

Уклонявшийся шесть лет от призыва актёр Глеб Калюжный сразу после допроса в Следственном комитете вместе с адвокатами поехал в военкомат. Судя по всему, он решил оформиться на срочную службу, чтобы избежать уголовного наказания. Кадры с артистом публикует Mash.

Калюжный может получить два года тюрьмы за уклонение от службы в армии. У него нет освобождения и права на отсрочку, при этом ближайший призыв начнётся 1 апреля. Судя по всему, актёр решил избежать тюремного заключения, отправившись в ряды ВС РФ добровольно.