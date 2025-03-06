Глеб Калюжный после допроса в СК поехал с адвокатами в военкомат
Уклонявшийся шесть лет от призыва актёр Глеб Калюжный сразу после допроса в Следственном комитете вместе с адвокатами поехал в военкомат. Судя по всему, он решил оформиться на срочную службу, чтобы избежать уголовного наказания. Кадры с артистом публикует Mash.
Актёр Калюжный приехал в военкомат. Видео © Telegram / Mash
Калюжный может получить два года тюрьмы за уклонение от службы в армии. У него нет освобождения и права на отсрочку, при этом ближайший призыв начнётся 1 апреля. Судя по всему, актёр решил избежать тюремного заключения, отправившись в ряды ВС РФ добровольно.
Напомним, что 26-летний актёр Глеб Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию и не являлся в военкомат по повесткам. Затем он сам приехал в СК с покаянием. Против него возбуждено уголовное дело об уклонении от службы в армии.
Telegram / Mash