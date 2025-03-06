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6 марта, 13:35

Вышел с допроса и нервно закурил: Life.ru застал Глеба Калюжного у здания СК

Калюжный вышел из СК, куда пришёл сдаваться после 6 лет уклонения от службы

Актёр Глеб Калюжный вышел из отдела СК, куда пришёл добровольно сдаваться после шести лет отклонения от службы. Военкомат искал актёра в нескольких регионах России. 26-летний рэпер отказался отвечать на корреспондента SHOT о том, пойдёт ли он в итоге в армию.

Глеб Калюжный вышел с допроса СК. Видео © Telegram/ SHOT

Напомним, что Актёр Глеб Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию и не являлся в военкомат по повесткам. Сегодня он сам приехал в СК с покаянием. Против российского актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Артисту грозит до двух лет лишения свободы.

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SHOT

Полина Никифорова
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