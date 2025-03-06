Вышел с допроса и нервно закурил: Life.ru застал Глеба Калюжного у здания СК

Актёр Глеб Калюжный вышел из отдела СК, куда пришёл добровольно сдаваться после шести лет отклонения от службы. Военкомат искал актёра в нескольких регионах России. 26-летний рэпер отказался отвечать на корреспондента SHOT о том, пойдёт ли он в итоге в армию.