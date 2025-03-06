«Не верю!» Актёр Глеб Калюжный отыграл сотрясение в больнице, чтобы откосить от армии

Актёр Глеб Калюжный, известный по сериалам «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» и фильму «14+» попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы его не забрали служить в армию. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала Калюжного ждали в военкомате, но он так и не появился. В ноябре 26-летний артист пришёл в неотложку, где мастерски отыграл боль, тошноту и головокружение. Он рассказал, что поскользнулся, ударился головой и даже потерял сознание.

Внешних повреждений на нём никаких не было. Когда врачи предложили ему обследоваться и сдать анализы, он решительно от них отказался. Классическая схема: комиссия может освободить от призыва, если призывник сумеет подтвердить факт сотрясения.