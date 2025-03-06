«Не верю!» Актёр Глеб Калюжный отыграл сотрясение в больнице, чтобы откосить от армии
Актёр Калюжный пытался сымитировать сотрясение, чтобы не идти в армию
Глеб Калюжный. Обложка © ТАСС / Петр Ковалев
Актёр Глеб Калюжный, известный по сериалам «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» и фильму «14+» попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы его не забрали служить в армию. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала Калюжного ждали в военкомате, но он так и не появился. В ноябре 26-летний артист пришёл в неотложку, где мастерски отыграл боль, тошноту и головокружение. Он рассказал, что поскользнулся, ударился головой и даже потерял сознание.
Внешних повреждений на нём никаких не было. Когда врачи предложили ему обследоваться и сдать анализы, он решительно от них отказался. Классическая схема: комиссия может освободить от призыва, если призывник сумеет подтвердить факт сотрясения.
Возможно, актёру следовало воспользоваться опытом великих мастеров при подготовке к такой роли, взяв на вооружение систему Станиславского. Это помогло бы ему сразить наповал всю комиссию своей актёрской игрой. Кстати, за уклонение от срочной службы Глебу Калюжному теперь грозит до двух лет тюрьмы, уголовное дело уже завели.