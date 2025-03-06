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Регион
6 марта, 07:46

Актёр Евгений Миронов рассказал о чек-апе после тревожных вестей о проблемах с сердцем

Актёр Миронов после новостей о своей госпитализации уточнил, что проходил чек-ап

Евгений Миронов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Евгений Миронов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Народный артист России Евгений Миронов подтвердил, что проходил ежегодный чек-ап, но назвал ложной информацию СМИ о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. По его словам, СМИ пытались «нагнать трафик», поэтому выдали непроверенные слухи о его здоровье за правду.

«Вы знаете, мне очень смешно. Потому что я вчера играл в спектакле в Театре наций. Я очень удивлён сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Недавно я проходил ежегодный чек-ап, и все медицинские показатели у меня в норме. Мало того, по генным показателям у меня биологический возраст 40 лет», рассказал Миронво в беседе с ТАСС.

Российский актёр добавил, что сейчас готовится к репетициям, учит текст новой постановки с Валерием Фокиным, а также продолжает играть на сцене. Миронов попросил поклонников не обращать внимание на слухи о его «тяжёлых» болезнях.

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Ранее сообщалось, что актёра Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Звезда фильма «Время первых» якобы обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук. Как утверждалось, артист провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование. По слухам, Миронов много работает, что сказалось на здоровье.

Татьяна Миссуми
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