Актёр Евгений Миронов рассказал о чек-апе после тревожных вестей о проблемах с сердцем

Народный артист России Евгений Миронов подтвердил, что проходил ежегодный чек-ап, но назвал ложной информацию СМИ о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. По его словам, СМИ пытались «нагнать трафик», поэтому выдали непроверенные слухи о его здоровье за правду.

«Вы знаете, мне очень смешно. Потому что я вчера играл в спектакле в Театре наций. Я очень удивлён сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Недавно я проходил ежегодный чек-ап, и все медицинские показатели у меня в норме. Мало того, по генным показателям у меня биологический возраст 40 лет», — рассказал Миронво в беседе с ТАСС.

Российский актёр добавил, что сейчас готовится к репетициям, учит текст новой постановки с Валерием Фокиным, а также продолжает играть на сцене. Миронов попросил поклонников не обращать внимание на слухи о его «тяжёлых» болезнях.