Актёр Евгений Миронов попал в больницу

Актёра Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, звезда фильма «Время первых» обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.

При обследовании у 58-летнего Миронова обнаружили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Его поместили в стационар.

Сам Миронов рассказал, что из-за сильного эмоционального и физического напряжения он уже около года принимает успокоительные и снотворное. Из-за постоянных мыслей о работе у него начались проблемы со сном и тревожные расстройства.

Актёр провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование. В прошлом году Миронов также перенёс операцию на позвоночнике после того, как застудил спину.