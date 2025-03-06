Актёр Евгений Миронов попал в больницу
Актёр Евгений Миронов. Обложка © ТАСС/Сергей Фадеичев
Актёра Евгения Миронова госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, звезда фильма «Время первых» обратился к врачам с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук.
При обследовании у 58-летнего Миронова обнаружили нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Его поместили в стационар.
Сам Миронов рассказал, что из-за сильного эмоционального и физического напряжения он уже около года принимает успокоительные и снотворное. Из-за постоянных мыслей о работе у него начались проблемы со сном и тревожные расстройства.
Актёр провёл в больнице чуть больше недели, после курса лечения ему выписали антидепрессанты, рекомендовали исключить нагрузки и пройти дополнительное обследование. В прошлом году Миронов также перенёс операцию на позвоночнике после того, как застудил спину.
Евгений Миронов известен по фильмам «В августе 44-го…», «Время первых», «Анкор, ещё анкор!», «Утомлённые солнцем», «Мусульманин», «Побег», «В круге первом», «Идиот», «Охота на пиранью», «Апостол», «Матильда», «Вратарь Галактики», «Сердце Пармы» и многим другим.
А ранее распространились новости об онкологии у актёра Олега Меньшикова. Однако позднее на связь вышел агент артиста, назвавший подобные заявления «бредом». Сам Меньшиков также намекнул, что появившиеся сообщения — всего лишь слухи.