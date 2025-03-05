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5 марта, 17:04

На актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии

Против российского актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России», — сказал собеседник агентства.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинский суд решил заняться российским актёром Иваном Охлобыстиным. СБУ сообщила, что заочно предъявила артисту обвинения по трём статьям Уголовного кодекса страны. Вменяемые ему «преступления» традиционные – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда боевых действий» и «Оправдание и глорификация Армии России».

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Мышляева
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