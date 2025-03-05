На актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии

Против российского актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России», — сказал собеседник агентства.