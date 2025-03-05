На актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
Против российского актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 УК России», — сказал собеседник агентства.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский суд решил заняться российским актёром Иваном Охлобыстиным. СБУ сообщила, что заочно предъявила артисту обвинения по трём статьям Уголовного кодекса страны. Вменяемые ему «преступления» традиционные – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда боевых действий» и «Оправдание и глорификация Армии России».
ТАСС / Александр Щербак