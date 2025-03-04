На Украине решили отдать под суд актёра Ивана Охлобыстина из-за речи 2022 года
СБУ заочно обвинила Ивана Охлобыстина в посягательстве на целостность Украины
Иван Охлобыстин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / psykero1477
Служба безопасности Украины (СБУ) решила заняться российским актёром Иваном Охлобыстиным, но из-за невозможности вызвать его пришлось сделать это заочно. Ведомство сообщило, что предъявило артисту обвинения по трём статьям Уголовного кодекса страны.
Вменяемые ему «преступления» традиционные – «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда боевых действий» и «Оправдание и глорификация Армии России». Как отмечает СБУ, поводом для заочных обвинений для актёра стало его выступление на Красной площади ещё в сентябре 2022 года. Тогда Охлобыстин со сцены призвал к продолжению СВО, но украинская спецслужба добралась до проверки только сейчас. Ради предъявления обвинений актёру была проведения лингвистическая экспертиза его речи, которая подтвердила догадки СБУ.
А ранее художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков получил от украинского суда 10 лет тюрьмы, тоже заочно. Его также обвинили в нарушении территориальной целостности страны и в пропаганде.