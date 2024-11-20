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20 ноября, 15:51

Украинский суд приговорил Владимира Машкова к 10 годам лишения свободы

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, был заочно осуждён на Украине на 10 лет лишения свободы. Его признали виновным в нарушении территориальной целостности Незалежной и в пропаганде.

«Он (В. Машков) признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны. Осуждённому назначено наказание — 10 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащей ему квартиры в Одессе», — говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

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Напомним, в мае 2023-го СБУ предъявила Машкову подозрения по трём статьям. В частности, его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» Украины и оправдании «вооружённой агрессии», а также в нарушении правил пересечения границ Незалежной. В марте этого года ему были предъявлены новые обвинения заочно. Они связаны с его выступлениями во время предвыборной кампании Владимира Путина на пост президента.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Мышляева
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