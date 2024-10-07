На Украине ужесточили заочный приговор главе ЛНР Леониду Пасечнику

Суд на Украине вынес более строгий заочный приговор главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику, приговорив его к 15 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы странице прокуратуры.

«При принципиальной позиции прокуроров Луганской областной прокуратуры судебное решение первой инстанции в части назначенного наказания отменено и вынесен новый приговор. Апелляционный суд путём частичного сложения наказаний приговорил главаря… ЛНР к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права в течение 15 лет занимать должности в органах власти», — говорится в сообщении.