Суд на Украине заочно "приговорил" главу ЛНР Пасечника к 12 годам тюрьмы
На Украине суд заочно приговорил главу ЛНР Леонида Пасечника к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение вынесено по иску СБУ, которая обвинила политика в "посягательстве на территориальную целостность" страны и в "коллаборационизме".
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также "получил" по приговору украинского суда 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Оба политика пока никак не прокомментировали "суровые решения" украинской Фемиды.
Напомним, что ещё в прошлом году украинский суд заочно приговорил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к 15 годам лишения свободы. Кроме того, ранее была арестована недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва.