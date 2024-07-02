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2 июля, 15:17

Суд на Украине заочно "приговорил" главу ЛНР Пасечника к 12 годам тюрьмы

На Украине суд заочно приговорил главу ЛНР Леонида Пасечника к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение вынесено по иску СБУ, которая обвинила политика в "посягательстве на территориальную целостность" страны и в "коллаборационизме".

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также "получил" по приговору украинского суда 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Оба политика пока никак не прокомментировали "суровые решения" украинской Фемиды.

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Напомним, что ещё в прошлом году украинский суд заочно приговорил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к 15 годам лишения свободы. Кроме того, ранее была арестована недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва.

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Telegram / Леонид Пасечник

Марина Калегина
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