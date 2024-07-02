Суд на Украине заочно "приговорил" главу ЛНР Пасечника к 12 годам тюрьмы

На Украине суд заочно приговорил главу ЛНР Леонида Пасечника к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение вынесено по иску СБУ, которая обвинила политика в "посягательстве на территориальную целостность" страны и в "коллаборационизме".