На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады Царёва
СБУ заявила, что суд арестовал имущество экс-депутата Рады Царёва на $13 млн
Олег Царёв. Обложка ©ТАСС / Антон Новодережкин
На Украине суд арестовал недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. Об этом заявил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвиняют в государственной измене.
Так, арестованы земельный участок Царёва в Киевской области, квартира в Днепре (бывшем Днепропетровске), а также два имущественных комплекса в Крыму. Общая стоимость всей недвижимости составляет порядка 13 миллионов долларов, утверждает СБУ.
"По материалам Службы безопасности суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царёва, который причастен к финансированию <...> РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика выстрелили дважды, с тяжёлыми ранениями его доставили в реанимацию. К счастью, врачам удалось спасти экс-парламентария. ФСБ задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты. Он оказался агентом СБУ.