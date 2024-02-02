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2 февраля, 12:12

На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады Царёва

СБУ заявила, что суд арестовал имущество экс-депутата Рады Царёва на $13 млн

Олег Царёв. Обложка ©ТАСС / Антон Новодережкин

Олег Царёв. Обложка ©ТАСС / Антон Новодережкин

На Украине суд арестовал недвижимость бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. Об этом заявил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвиняют в государственной измене.

Так, арестованы земельный участок Царёва в Киевской области, квартира в Днепре (бывшем Днепропетровске), а также два имущественных комплекса в Крыму. Общая стоимость всей недвижимости составляет порядка 13 миллионов долларов, утверждает СБУ.

"По материалам Службы безопасности суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царёва, который причастен к финансированию <...> РФ", — говорится в сообщении.

Царёв впервые после покушения вышел на связь и заявил, что преступники "за всё ответят"
Царёв впервые после покушения вышел на связь и заявил, что преступники "за всё ответят"

Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика выстрелили дважды, с тяжёлыми ранениями его доставили в реанимацию. К счастью, врачам удалось спасти экс-парламентария. ФСБ задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты. Он оказался агентом СБУ.

Ян Поланин
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