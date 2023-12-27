Суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам лишения свободы
Украинский суд заочно приговорил главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе офиса генпрокурора страны.
"Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность", — говорится в опубликованном сообщении.
В ведомстве добавили, что обвинение предъявили в связи с распоряжением Пушилина относительно проведения референдума о воссоединении с Россией.
Ранее украинский суд заочно приговорил блогера и военного обозревателя Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы. В его действиях нашли "оправдание агрессии" и сотрудничество с Россией.
ТАСС / Эрик Романенко