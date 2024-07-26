На Украине заочно предъявили Пасечнику новые обвинения

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику новые обвинения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На этот раз СБУ обвиняет Пасечника по статье о "нарушении законов и обычаев войны". Так на Украине квалифицировали распоряжение главы ЛНР о введении военного положения и мобилизации в ЛНР, которое он подписал в феврале 2022 года. По вменяемой Пасечнику статье ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.