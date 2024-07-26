На Украине заочно предъявили Пасечнику новые обвинения
СБУ обвинила главу ЛНР Пасечника в проведении мобилизации в ЛНР
Леонид Пасечник. Обложка © Telegram / glava_lnr_info
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику новые обвинения. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
На этот раз СБУ обвиняет Пасечника по статье о "нарушении законов и обычаев войны". Так на Украине квалифицировали распоряжение главы ЛНР о введении военного положения и мобилизации в ЛНР, которое он подписал в феврале 2022 года. По вменяемой Пасечнику статье ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Ранее Life.ru сообщал, что суд на Украине заочно приговорил Пасечника к 12 годам колонии с конфискацией имущества. Решение вынесено по иску СБУ, которая обвинила политика в "посягательстве на территориальную целостность" страны и в "коллаборационизме". Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также "получил" по приговору украинского суда 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Киев и ранее неоднократно предъявлял заочные обвинения представителям власти РФ и российским общественным деятелям, однако это ни к чему не приводило.