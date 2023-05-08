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8 мая, 11:16

СБУ заочно объявила Машкова по трём уголовным статьям

Народному артисту России Владимиру Машкову заочно предъявила ряд обвинений Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом спецслужба сообщила в своём телеграм-канале.

Так, руководителю Московского театра Олега Табакова на Украине вменяют посягательство на территориальную целостность Украины, "оправдание вооружённой агрессии РФ" и нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из неё.

"В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призывал к присоединению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ", — указали в СБУ.

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В СБУ считают, что артист незаконно ездил в Крым и Донбасс для участия в пропагандистских мероприятиях.

Ранее Лайф писал о том, что всем членам Совета Федерации РФ, поддержавшим присоединение новых территорий, СБУ заочно предъявила обвинение.

Обложка ©

Wikipedia / Александр Подгорчук / "Клопс"

Илья Суриков
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