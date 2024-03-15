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15 марта, 14:22

На Украине придумали новые обвинения для Владимира Машкова

СБУ заочно предъявила обвинения Машкову из-за участия в предвыборной кампании

Председатель СТД Владимир Машков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Председатель СТД Владимир Машков. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Председателю Союза театральных деятелей (СТД) России — актёру и режиссёру Владимиру Машкову — заочно предъявили новые обвинения на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ страны.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно уведомили Машкова о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статья 436 (пропаганда войны)", — указано в сообщении ведомства.

Там добавили, что причиной новых обвинений стали выступления артиста в ходе предвыборной кампании в российских регионах в качестве главы избирательного штаба президента РФ Владимира Путина.

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Напомним, в мае прошлого года СБУ предъявила Машкову подозрения по трём статьям. В частности, его обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" Украины и оправдании "вооружённой агрессии", а также нарушении порядка въезда на территорию Незалежной и выезда из неё. На эти обвинения артист ответил цитатой писателя Николая Гоголя.

Дарья Нарыкова
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