Машков цитатой Гоголя иронично ответил на обвинения от СБУ
Народный артист России Владимир Машков иронично ответил на обвинения от Службы безопасности Украины (СБУ), процитировав писателя Николая Гоголя.
"Николай Васильевич Гоголь очень точно написал, что если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум", — сказал Машков в беседе с ТАСС.
Как ранее сообщал Лайф, СБУ предъявила актёру Владимиру Машкову подозрения по трём статьям. В частности, его обвинили в "посягательстве на территориальную целостность" Украины и оправдании "вооружённой агрессии".
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