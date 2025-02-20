СБУ: Украинский суд заочно приговорил Дмитрия Певцова к 10 годам тюрьмы

Российский актёр театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным украинского ведомства, следствие доказало в суде, что актёр «пропагандирует войну РФ против Украины», «неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием президента России Владимира Путина», «призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины», «голосовал за присоединение оккупированных территорий Украины» в состав России.