СБУ: Украинский суд заочно приговорил Дмитрия Певцова к 10 годам тюрьмы
Российский актёр театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным украинского ведомства, следствие доказало в суде, что актёр «пропагандирует войну РФ против Украины», «неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием президента России Владимира Путина», «призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины», «голосовал за присоединение оккупированных территорий Украины» в состав России.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин был заочно осуждён украинским судом на 15 лет лишения свободы за вклад в подготовку СВО. Кроме того, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков получил 10 лет тюрьмы. Его также обвинили в нарушении территориальной целостности страны и в пропаганде.
ТАСС / Белкин Алексей