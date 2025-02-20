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20 февраля, 15:10

СБУ: Украинский суд заочно приговорил Дмитрия Певцова к 10 годам тюрьмы

Российский актёр театра и кино, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заочно приговорён к 10 годам тюрьмы на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным украинского ведомства, следствие доказало в суде, что актёр «пропагандирует войну РФ против Украины», «неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием президента России Владимира Путина», «призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины», «голосовал за присоединение оккупированных территорий Украины» в состав России.

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Актёр Дмитрий Певцов одел врачей под Курском в «‎бронированные» куртки

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин был заочно осуждён украинским судом на 15 лет лишения свободы за вклад в подготовку СВО. Кроме того, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков получил 10 лет тюрьмы. Его также обвинили в нарушении территориальной целостности страны и в пропаганде.

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ТАСС / Белкин Алексей

Александра Мышляева
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