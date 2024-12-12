Володина приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине за вклад в подготовку СВО
СБУ: Украинский суд заочно приговорил Володина к 15 годам тюрьмы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин был заочно осуждён украинским судом на 15 лет лишения свободы за вклад в подготовку СВО. Об этом информировала Служба безопасности Украины (СБУ). Согласно информации спецслужбы, главу нижней палаты российского парламента признали виновным в нарушении территориальной целостности Незалежной.
«Во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства). По материалам дела, чиновник является доверенным лицом главы Кремля и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Ранее Life.ru сообщал, что художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков, был осуждён заочно на Украине на 10 лет лишения свободы. Его также признали виновным в нарушении территориальной целостности страны и в пропаганде.
ТАСС / Сергей Карпухин