Володина приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине за вклад в подготовку СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин был заочно осуждён украинским судом на 15 лет лишения свободы за вклад в подготовку СВО. Об этом информировала Служба безопасности Украины (СБУ). Согласно информации спецслужбы, главу нижней палаты российского парламента признали виновным в нарушении территориальной целостности Незалежной.

«Во время заочного судебного заседания он признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства). По материалам дела, чиновник является доверенным лицом главы Кремля и принимал непосредственное участие в подготовке полномасштабного вторжения РФ», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.