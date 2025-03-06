Актёр Глеб Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию и игнорировал повестки
Глеб Калюжный. Фото © ТАСС / Петр Ковалёв
Актёр Глеб Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию и не являлся в военкомат по повесткам. Его искали в соседних регионах, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, с 2019 года артисту регулярно присылали повестки для прохождения медкомиссии, однако он ни разу не посетил военкомат. Его поиски велись даже в Тверской области и подмосковном Красногорске. При этом на адресе своей регистрации он не проживал. В 2016 году Калюжный окончил школу, однако в университет поступил совсем недавно — сейчас он является студентом «Синергии». Вероятнее всего, он это сделал для того, чтобы иметь отсрочку от армии.
Против Калюжного возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», ему грозит до двух лет колонии. Прямо сейчас актёр находится на допросе в столичной прокуратуре. В 2023 году артист сыграл роль в фильме «14+: Продолжение», где его герой хотел уйти в армию, несмотря на то что его отговаривала мать.
Напомним, накануне стало известно, что против российского актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Артисту грозит до двух лет лишения свободы. Журналисты узнали, что 26-летний Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы его не забрали служить в армию.