Актёр Глеб Калюжный шесть лет бегал от призыва в армию и игнорировал повестки

По информации телеграм-канала, с 2019 года артисту регулярно присылали повестки для прохождения медкомиссии, однако он ни разу не посетил военкомат. Его поиски велись даже в Тверской области и подмосковном Красногорске. При этом на адресе своей регистрации он не проживал. В 2016 году Калюжный окончил школу, однако в университет поступил совсем недавно — сейчас он является студентом «Синергии». Вероятнее всего, он это сделал для того, чтобы иметь отсрочку от армии.