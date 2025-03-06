Актёр Калюжный приехал к следователю после сообщений об уголовном деле
Актёр Глеб Калюжный. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Актёр Глеб Калюжный, против которого завели уголовное дело об уклонении от службы в армии, сам приехал к следователю. Об этом узнало РИА «Новости».
О том, что против российского актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, стало известно накануне. Звезде сериалов «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» и «Территория» грозит до двух лет лишения свободы. СМИ узнали, что 26-летний Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы его не забрали служить в армию.