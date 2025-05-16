«Слухи словно мухи»: Калюжный поставил точку в вопросе о службе в армии

26-летний актёр Глеб Калюжный после продолжительного скандала, связанного с уклонением от воинской обязанности, заявил, что всё-таки готовится к службе в армии. Он также намекнул, мол, не нужно верить слухам.

«Сейчас готовлюсь к службе. Мало ли что пишут. Слухи, слухи словно мухи», — подчеркнул Калюжный в интервью NEWS.ru.