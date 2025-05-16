«Слухи словно мухи»: Калюжный поставил точку в вопросе о службе в армии
Глеб Калюжный подтвердил, что готовится к службе в армии
Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / kalyzhnyy
26-летний актёр Глеб Калюжный после продолжительного скандала, связанного с уклонением от воинской обязанности, заявил, что всё-таки готовится к службе в армии. Он также намекнул, мол, не нужно верить слухам.
«Сейчас готовлюсь к службе. Мало ли что пишут. Слухи, слухи словно мухи», — подчеркнул Калюжный в интервью NEWS.ru.
В свою очередь, директор молодой звезды Григорий Сухов напомнил, что актёр недавно побывал в ДНР, где участвовал в съёмках фильма «Малыш». Также он назвал артиста патриотичным человеком.
Напомним, в марте на Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии. За это грозит до двух лет лишения свободы. Актёр даже пытался сымитировать сотрясение, чтобы откосить от армии. Выяснилось, что он шесть лет бегал от призыва и игнорировал повестки. Однако после допроса в СК Калюжный поехал с адвокатами в военкомат.