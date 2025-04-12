Призывник Глеб Калюжный отправился ДНР

Российский актёр Глеб Калюжный отправился в Донецкую Народную Республику, где сейчас проходят съёмки военного фильма «Малыш». Об этом сообщил директор артиста Григорий Сухов в беседе с РБК.

По его словам, Калюжный, который получил известность благодаря ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Красный шёлк», уже в конце мая начнёт службу в армии. Актёр готов пойти в те войска, куда его распределят.

Напомним, что ранее Life.ru рассказывал, избежит ли армии Глеб Калюжный. 26-летний актёр получил отсрочку от армии и не отправится на службу раньше мая. Это время ему нужно для завершения текущих проектов, среди которых есть фильм о бойце-добровольце, освобождающем Мариуполь. После завершения весенней сессии и окончания съёмок в патриотическом фильме, он планирует вернуться в Москву и сразу же явиться в военкомат.