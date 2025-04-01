Стало известно, избежит ли армии актёр Глеб Калюжный
Mash: Актёр Глеб Калюжный пойдёт служить в армию не раньше мая
Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kalyzhnyy
26-летний актёр Глеб Калюжный получил отсрочку от армии и не собирается отправляться на службу раньше мая, выяснил телеграм-канал Mash. Это время ему нужно для завершения текущих проектов, среди которых есть фильм о бойце-добровольце, освобождающем Мариуполь.
В военкомате Глеб заявил о своей готовности служить в любых войсках и подчеркнул, что не намерен уклоняться от армии. По информации близких к актёру людей, он имеет право на отсрочку как студент очного отделения. После завершения весенней сессии и окончания съёмок в патриотическом фильме, который проходит в Донбассе, Калюжный планирует вернуться в Москву и сразу же явиться в военкомат.
Он также объяснил свою предыдущую неявку на повестки тем, что по адресу временной регистрации не проживает уже три года и не видел приходившие туда уведомления. В настоящее время он живёт в Химках, однако никаких документов на этот адрес ему не приходило.
Напомним, что против актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Артисту по этой статье грозит до двух лет заключения. Журналисты узнали, что 26-летний Калюжный даже пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы его не забрали служить в армию. От армии он бегал в течение шести лет. В итоге он посетил СК, после чего попросился в оркестровые войска.