Стало известно, избежит ли армии актёр Глеб Калюжный

26-летний актёр Глеб Калюжный получил отсрочку от армии и не собирается отправляться на службу раньше мая, выяснил телеграм-канал Mash. Это время ему нужно для завершения текущих проектов, среди которых есть фильм о бойце-добровольце, освобождающем Мариуполь.

В военкомате Глеб заявил о своей готовности служить в любых войсках и подчеркнул, что не намерен уклоняться от армии. По информации близких к актёру людей, он имеет право на отсрочку как студент очного отделения. После завершения весенней сессии и окончания съёмок в патриотическом фильме, который проходит в Донбассе, Калюжный планирует вернуться в Москву и сразу же явиться в военкомат.