Убегавший от армии 6 лет актёр Калюжный попросился в оркестровые войска

Калюжный шесть лет уклонялся от службы, но накануне ему всё-таки вручили повестку. По данным телеграм-канала, через две недели его ждёт медкомиссия. Предварительно, у Калюжного категория А, и он отправится служить уже в ближайший призыв. И маловероятно, что это будут оркестровые войска, скорее всего ВДВ или морская пехота.