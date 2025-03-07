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7 марта, 08:18

Убегавший от армии 6 лет актёр Калюжный попросился в оркестровые войска

SHOT: Актёр Калюжный попросил отправить его в оркестровые войска

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Актёр Глеб Калюжный хочет отправиться служить в оркестровые войска. Как пишет SHOT, артист рассчитывает продолжить заниматься музыкой в армии.

Калюжный шесть лет уклонялся от службы, но накануне ему всё-таки вручили повестку. По данным телеграм-канала, через две недели его ждёт медкомиссия. Предварительно, у Калюжного категория А, и он отправится служить уже в ближайший призыв. И маловероятно, что это будут оркестровые войска, скорее всего ВДВ или морская пехота.

Вышел с допроса и нервно закурил: Life.ru застал Глеба Калюжного у здания СК
Вышел с допроса и нервно закурил: Life.ru застал Глеба Калюжного у здания СК

Напомним, ранее стало известно, что против актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Артисту по этой статье грозит до двух лет заключения. Журналисты узнали, что 26-летний Калюжный даже пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы его не забрали служить в армию. От армии он бегал в течение шести лет.

Никита Никонов
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