Убегавший от армии 6 лет актёр Калюжный попросился в оркестровые войска
SHOT: Актёр Калюжный попросил отправить его в оркестровые войска
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Актёр Глеб Калюжный хочет отправиться служить в оркестровые войска. Как пишет SHOT, артист рассчитывает продолжить заниматься музыкой в армии.
Калюжный шесть лет уклонялся от службы, но накануне ему всё-таки вручили повестку. По данным телеграм-канала, через две недели его ждёт медкомиссия. Предварительно, у Калюжного категория А, и он отправится служить уже в ближайший призыв. И маловероятно, что это будут оркестровые войска, скорее всего ВДВ или морская пехота.
Напомним, ранее стало известно, что против актёра Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Артисту по этой статье грозит до двух лет заключения. Журналисты узнали, что 26-летний Калюжный даже пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы его не забрали служить в армию. От армии он бегал в течение шести лет.